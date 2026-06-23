କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବୟାନ, କହିଲେ- ‘ଏମାନେ ଅରାଜକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ B ଟିମ’
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାର ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ନାରାବାଜି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଳିସାରିଛି। ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ବିଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଦୌ ଭରସା ନାହିଁ।
Dharmendra Pradhan on CJP : ନିଟ୍ (NEET) ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ପେପର୍ ଲିକ୍ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ‘କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ ଉପରେ ଏବେ ସରକାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ CJP ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଶକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବାର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।
କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କଲେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସିଜେପି (CJP) କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅରାଜକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ‘ବି-ଟିମ୍’ ଅଟେ।’ ସେ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ରୂପ ବଦଳାଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି।
କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା NEET ପରୀକ୍ଷା
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ଦେଶର ୨୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି, ଗତ ମାସରେ ପେପର ଲିକ୍ର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ହିଁ ‘କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି’ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲା।
ବିବାଦର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥର ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ବିପଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସୁରକ୍ଷା ନଜର ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।