‘୪ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଗୋଟିଏକୁ RSS କୁ ଦାନ କର’ ପୁଣି ବିବାଦ ଘେରରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ କହିଲେ…

‘୪ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଗୋଟିଏକୁ RSS କୁ ଦାନ କର’ ପୁଣି ବିବାଦ ଘେରରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ କହିଲେ…
ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଏବଂ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ମୁଖ୍ୟ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନାଗପୁରରେ ତାଙ୍କର ନିକଟ ବୟାନ ଦେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଆରଏସଏସକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଏବଂ ବିଜେପି ସହିତ ଜଡିତ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ବୟାନ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା।
ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ପ୍ରଜନନ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ୧.୯୪। ଏହା ୨.୧ର ବଦଳ ସ୍ତରଠାରୁ ବହୁତ କମ୍, ଯାହାକୁ କୌଣସି ହ୍ରାସ ବିନା ସ୍ଥିର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ହାରାହାରି କମ୍ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ତୁଳନା: ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ହାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହାର ୧.୯୪, ମୁସଲମାନଙ୍କ ହାର ୨.୩୬। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ହାର ୧.୮୮, ଶିଖ୍ ଙ୍କ ୧.୬୧, ଜୈନଙ୍କ ୧.୬୦ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ୧.୩୯। ତଥାପି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପ୍ରଜନନ ହାର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା କେବଳ ଧାର୍ମିକ କାରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରମୁଖ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏକ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ: ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜନନ ହାର ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୧୯୯୨-୯୩ ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟ ପ୍ରଜନନ ହାର ପ୍ରାୟ ୩.୩ ଥିଲା। ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ ୧.୯୪ ହୋଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ପରିବାର ନିୟୋଜନ, ସହରୀକରଣ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ତର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପରିବାରର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମାନସିକତାରେ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।