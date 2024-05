CSK vs RR; ଆଜି IPLରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଧୋନୀ! ମ୍ୟାଚ ପରେ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବେ ମାହି

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ । ଚେନ୍ନାଇର ଏମ.ଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚେନ୍ନାଇ ଆଜି ଚଳିତ ସିଜନର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଛି । ତେବେ ଚେନ୍ନାଇ ସହ ଦଳ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏମ.ଏସ ଧୋନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଇପିଏଲରୁ ନିଜ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ଏମ.ଏସ ଧୋନୀ । ଚଳିତ ସିଜନରେ ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ଲେଅଫରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି ନ ପାରିଲେ ଏହା ଧୋନୀଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।

