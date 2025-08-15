ଧୋନୀ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିବା କାରଣରୁ IPLରୁ ଅବସର ନେବେ ମାହି

ଧୋନୀ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିବା କାରଣରୁ IPLରୁ ଅବସର ନେବେ ମାହି
ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଦେଖାଦେବେନି ଧୋନୀ । ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରିବେ ଅବସର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ୍ ଜୁନ୍ ୩ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଥର IPL ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳ ଏଥର ପ୍ଲେଅଫ୍ ମଧ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା।
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟଭାଗରେ, CSK ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ଦଳର କମାଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ IPL ୨୦୨୫ରେ CSKର ଅଧିନାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଦଳର ପରାଜୟ ଧାରା ଜାରି ରହିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ IPL ୨୦୨୫ ଶେଷ ହେବା ପରେ, CSK ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ MS ଧୋନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜନରେ IPL ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ।
IPL ରୁ ଅବସର
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ MS ଧୋନିଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ IPL ୨୦୨୬ରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ, ତେବେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖେଳିବି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି।
ମାହି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଅଛି। ତା’ପରେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଜଡିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ସାର୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, ‘ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଏ ନେବ?’
ଏମଏସ ଧୋନି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ
ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏଲର 18ତମ ସିଜିନରେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଧୋନି ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢି ଯାଇଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାହି ଚିନ୍ତିତ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାରେ ସମର୍ଥନ କରିବ କି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ, ମାହିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭୂମିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।