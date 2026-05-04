IPL ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜିନ୍ରୁ ବାଦ ପଡିଲେ ଧୋନି? CSKକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍…
ଧୋନି ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (ସିଏସକେ) ପାଇଁ ଖେଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି।
ସିଏସକେ ସିଜିନରେ ନଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଧୋନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି। ଏବେ, ଧୋନିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ ଧୋନି ସିଜିନରେ ଖେଳିପାରିବେ କି ନାହିଁ।
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଆସନ୍ତାକାଲି, ମଙ୍ଗଳବାର, ୫ ମଇରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ୧୦ମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଧୋନି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିନାହାଁନ୍ତି। ଅପଡେଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଧୋନି ସିଜିନରେ ଖେଳିବେ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ସେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ।”
ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଧୋନିଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ: ଧୋନିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଚେନ୍ନାଇର ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏରିକ୍ ସାଇମନ୍ସ କହିଛନ୍ତି, “ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେବା ମୋ ବୁଝିବା ବାହାରେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ (ଦିଲ୍ଲୀରେ) ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଖେଳିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି।”
କ’ଣ ପୂରା ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ବାହାରେ ରହିବେ: ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଧୋନି କଣ ସମଗ୍ର ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ନାହିଁ? ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସେ ଦଳ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରି ନଥିବାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେ ସମଗ୍ର ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ।
ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ଯେଉଁଦିନ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବାହାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଧୋନିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ।