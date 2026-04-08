CSKକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା, ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଏଥର ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି
CSKକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା, ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
IPL 2026: IPL ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK) ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଦଳ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବା ସହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦଳର ଆଇକନ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏମଏସ ଧୋନି ଆଘାତ ହେବା କାରଣରୁ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଧୋନି ଏବେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଠିକ୍ ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏମଏସ ଧୋନି ଅତି କମରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ପ୍ରମୁଖ ସସପେନ୍ସ
ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ଜାରି ରହିଛି। କ୍ରିକବଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୋନି ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ବିଦେଶ ଖେଳ ପାଇଁ ଦଳ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିନଥିଲେ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ।
୪୪ ବର୍ଷୀୟ ଧୋନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛନ୍ତି, ଦଳର ଫିଜିଓ ଏବଂ ମାସାସରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନେଟ୍ସରେ ବ୍ୟାଟିଂ ସେସନରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟନେସ୍ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୋନିଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ଆଉ ଏକ ସପ୍ତାହ ଲାଗିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାହା ୧୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ରେ ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୧୪ ଏପ୍ରିଲରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିପକ୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଓହ୍ଲାଇବା ଆଶା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଦଳ ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି
ଧୋନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ସିଏସ୍କେ ସିଜିନର ଆରମ୍ଭ ନିରାଶାଜନକ ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚ ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ସିଜିନର ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ପରାଜୟ ଧାରାବାହିକ। ଦଳ ଧୋନିଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଫିନିସିଂ ଦକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, ଯୁବ ଖେଳାଳି ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।