ଛକା,ଚଉକା ମାରି କଲେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ; ୫ମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ହାସିଲ କଲେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସେଞ୍ଚୁରୀ…
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ଶତକ...
ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କଲେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ । ସେ ୫ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆସି ୨୧୦ଟି ବଲ ଖେଳି ୧୨୫ ରନର ଲମ୍ବା ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ୧୫ଟି ଚଉକା ଓ ୩ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ମାରିଥିଲେ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ୫ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ଆଉ ଆଜିର ଦିନଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲକି ଥିଲା । କାରଣ ଆଜି ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଆଗରୁ ୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଖେଳ କ୍ୟାରିଅରରେ ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସିଲ କରିଥିଲେ ।
୪ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରେକର୍ଡ: ଫାରୁଖ ଇଞ୍ଜିନିଅର, ବିଜୟ ମଜ୍ରେକର, ଅଜୟ ରାତ୍ରା ଓ ରିଦ୍ଧିମନ ଶାହା, ଏହି ୪ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି । ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ୪ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରୁ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅରର ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 5ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ 485 ରନ ହାସିଲ କରିଛି । ଏହାସହ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟିମ ଠାରୁ 286 ରନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ।