ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ଆର୍ମି ସାଲ୍ୟୁଟ ଭାଇରାଲ, ଶତକ ମାରି କଲେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ କଲେ ଉତ୍ସର୍ଗ

ଜୁରେଲଙ୍କ ଆର୍ମି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଭାଇରାଲ୍।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ସେଞ୍ଚୁରି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ।

ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଇଲରେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଥିଲେ। ଏହି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୧୯୦ଟି ବଲର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା।

କାହିଁକି ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍: ସେ ଏହି ବିଶେଷ ମୂହୁର୍ତ୍ତକୁ ଏକ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ସେଞ୍ଚୁରି ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଜୁରେଲ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟକୁ ରାଇଫଲ୍ ପରି ଉଠାଇ ସଲାମ କରିଥିଲେ।

ତାପରେ ତାଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ କାଢିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟକୁ ଉପରକୁ କରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଆର୍ମି ସାଲ୍ୟୁଟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଥିଲେ।

କାହାକୁ କଲେ ଉତ୍ସର୍ଗ: ତେବେ ଜୁରେଲଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଯାହା ଧିରେ ଧିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଜୁରେଲଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯବାନ। ଯିଏକି କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଅଂଶ ଥିଲେ।

ଆଜି ପୁଅ ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ IPLରେ ସେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ।

ଜୁରେଲଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ: ଆହତ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଜୁରେଲଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜରେ ୱିକେଟକିପିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।

ଜୁରେଲ ୨୧୦ ବଲ୍ ରୁ ୧୨୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୧୫ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ୫ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ଜୁରେଲ ପ୍ରଥମେ ସଂଯମତା ଦେଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ସେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ପରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

