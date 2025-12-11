ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମକୁ ବ୍ଯାନ କଲେ ୬ ଦେଶ! ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଲା “ଧୁରନ୍ଧର”…
ଏହି ଦେଶରେ ବ୍ୟାନ ହେଲା ରଣବୀରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର'
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିବାରୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଏହି ଛଅ ଦେଶ। ଧୁରନ୍ଧର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ରିଲିଜ କରିବା ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ।
ରଣବୀରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଧୁରନ୍ଧରରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ମୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ କିପରି ପାକିସ୍ତାନରେ ଯାଇ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ କିପରି ଭାରତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଏହି ଜଲୱା ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମାତ୍ର କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଅନେକ ଦେଶ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନିଜ ଦେଶରେ ବ୍ଯାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି।
ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ଫିଲ୍ମ “ଧୁରନ୍ଧର” ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ତଥାପି, “ଧୁରନ୍ଧର” ଅନେକ ଦେଶରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ। “ଧୁରନ୍ଧର” ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫିଲ୍ମର ବକ୍ସ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ମୁଖ୍ଯତଃ ଛଅଟି ଦେଶରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ କିଛି ଦେଶ ଏହା ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ବାହାରିନ୍, କୁଏତ, ଓମାନ, କତାର, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ “ଧୁରନ୍ଧର” ରିଲିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ।
ଗଲ୍ଫ ଦେଶରେ ଫିଲ୍ମ କଣ୍ଟେଣ୍ଚକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ:
ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡିକ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିବାରୁ ଗଲ୍ଫ ଦେଶରେ ଏହାକୁ ବ୍ଯାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯଦି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ରିଲିଜ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ କିଛି କାହାଣୀ ରହିଥିବାରୁ ତାହା ଦେଖାଯାଇନାହିଁ।
କେତେ ଆୟ କରିଛି:
ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ଅଭିନୀତ “ଧୁରନ୍ଧର” ଛଅ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୨୭୪.୨୫ କୋଟି (ପ୍ରାୟ $୨.୭ ବିଲିୟନ) ଆୟ କରିଛି।
ଯଦି ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଗଲ୍ଫ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତା। ଛଅଟି ଦେଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ସହିଛି।
ତଥାପି, ଛଅ ଦିନର ଆୟ ସହିତ, “ଧୁରନ୍ଧର” ଏହାର ବଜେଟ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ “ଧୁରନ୍ଧର” ର ବଜେଟ୍ ୨୫୦ କୋଟି ଥିଲା।
ଧୁରନ୍ଧରର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ:
ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ “ଧୁରନ୍ଦର” ସଂସଦରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ 26/11 ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣଭୀର ସିଂ, ଆର ମାଧବନ୍, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନା, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ “ଧୁରନ୍ଦର” ସହିତ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି।