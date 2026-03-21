ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେ ଧୂଆଁଧାର ଟଙ୍କା ବର୍ଷା, ଭାଙ୍ଗୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ; ମାତ୍ର ୩ ଦିନରେ ୩୦୦କୋଟି ପାର!

Dhurandhar The Revenge Live:

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଦିତ୍ୟ ଧର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସ୍ପାଇ ଥ୍ରୀଲର୍ ଫିଲ୍ମ ‘ଧୁରନ୍ଧର: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ’ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଦଖଲ କରିଛି। ବହୁତ ପ୍ରଚାର ପରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରେଜ୍ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏହା ମୁକ୍ତିଲାଭର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ ୨୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଛି।

ତୃତୀୟ ଦିନ, ଶନିବାର, ‘ଧୁରନ୍ଧର ୨’ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସକାଳ ଠାରୁ ଥିଏଟରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ​​ଏବଂ ଶୋ’ ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଉଥିଲା। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ।

ଧୂରନ୍ଧର ୨ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ: “ଧୁରନ୍ଧର: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ” ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ପରେ, ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ରୋଜଗାର ଜାରି ରଖି ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ମର ଆୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା,

ବାପ୍ ରେ ବାପ୍, ଧୁରନ୍ଧର-୨ର କ୍ରେଜ୍ ଯେମିତି…

ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା…

‘ଧୁରନ୍ଧର: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ’ ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରୁ ୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲା।
ଏହା ପରେ, ଏହି ସ୍ପାଇ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୦୨.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, ଫିଲ୍ମଟି ୮୦.୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା।
ଏହା ସହିତ, ଭାରତରେ ଏହାର ଦୁଇ ଦିନିଆ ନେଟ୍ ଆୟ ୨୨୬.୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ଧୁରନ୍ଧର ୨ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହା ଏହାର ପୂର୍ବକୌଶଳ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ସାକନିଲ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଧର ୨ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ୨୯.୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି। ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

