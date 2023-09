ଡାଏମଣ୍ଡ ଲିଗ ଫାଇନାଲ ୨୦୨୩ : ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ୮୩.୮୦ ମିଟର ଥ୍ରୋରେ ରନର୍ସ, ଭାଲଡେଚ ଚାମ୍ପିୟନ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଅଲମ୍ପିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନରେ ଭାରତର ଜାଭେଲିନ ତାରକା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଡାଏମଣ୍ଡ ଲିଗ ଟ୍ରଫି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅଲମ୍ପିକ ଅମେରିକାର ୟୁଜିନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଭାରତର ତାରକା ନୀରଜ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ରନର୍ସ ଅପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଚେକ ଗଣରାଜ୍ୟର ଜାକୁବ ଭାଲଡେଚ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଜାଭେଲିନ ଫାଇନାଲ ଭାଲଡେଚ ୮୪.୨୪ମିଟର ଥ୍ରୋରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜର ଶେଷ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ନୀରଜ ୮୩.୮୦ମିଟର ସହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଥିଲେ । ନୀରଜଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ୮୩.୮୦ମିଟର, ୮୧.୩୭ମିଟର ରହି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୟାସ ଫାଉଲ ହୋଇଥିଲା । ଫିନଲାଣ୍ଡର ଓଲିଭର ହେଲେଣ୍ଡ ୮୩.୭୪ ମିଟର ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବରୁ ଜୁରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଡାଏମଣ୍ଡ ଲିଗରେ ବି ନୀରଜଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାଲଡେଚ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ୨୦୨୨ରେ ନୀରଜ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଡାଏମଣ୍ଡ ଲିଗର ଫାଇନାଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡି ୮୮.୪୪ମିଟର ଥ୍ରୋରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଲାଉସାନ ଡାଏମଣ୍ଡ ଲିଗରେ ୮୭.୬୬ମିଟର ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ନୀରଜ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଐତିହାସିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଭାରତକୁ ଘୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥରଲେ ।

#BREAKING

Neeraj Chopra finishes second in the Diamond League Final in Eugene with a throw of 83.80 metres.

After becoming the world champion, Neeraj Chopra held a press conference where he said he was unwell… @karishmasingh22 shares more details with @prathibhatweets pic.twitter.com/0y6y7kbg6C

— TIMES NOW (@TimesNow) September 17, 2023