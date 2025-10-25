GK: ସତରେ କ’ଣ ଲ୍ଯାବରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ହୀରା, କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

GK: ସତରେ କ’ଣ ଲ୍ଯାବରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ହୀରା, କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ହୀରାକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ସହିତ, ମଣିଷ ଏବେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଏହି ଚମକଦାର ମଣି ତିଆରି କରିବା ଶିଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖଣିରୁ ହୀରା ବାହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି।
ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି, ପ୍ରାକୃତିକ ହୀରାକୁ ପୃଥିବୀର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଆସୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ, ପୃଷ୍ଠ ତଳୁ ଉତ୍ପନ୍ନ।
ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୀରା ପ୍ରାକୃତିକ ହୀରା ସହିତ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ସମାନ। ତଥାପି, କ୍ରେତାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରକୃତ ହୀରାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି।
ଯଦିଓ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନୈତିକ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ୁଛି, କିଛି ଗ୍ରାହକ ଏବେ ବି ବିବାହ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଖଣି ହୀରାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ହୀରା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏକ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ। ଉଚ୍ଚ-ଚାପ, ଉଚ୍ଚ-ତାପମାନ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ବାଷ୍ପ ଜମା ରିଆକ୍ଟର ଭଳି ବିଶେଷ ଉପକରଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ।
ଏକ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ହୀରା ତିଆରି କରିବାକୁ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ବହୁତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ, ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ପରୀକ୍ଷାଗାର ଉତ୍ପାଦନ ବିସ୍ତାର ହେବା ସହିତ, ପ୍ରତି କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୀରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ସୁଲଭ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।