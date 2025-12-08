ଜାଣନ୍ତି କି ଦୁନିଆରେ ରହିଛି କେତେ ପ୍ରକାରର ହୀରା, ଉତ୍ତର ଜାଣି ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସବୁର ରଙ୍ଗ ବି ଭିନ୍ନ
Diamond Types: ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୀରା । ରୁପ, ଗୁଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବି ସବୁଠୁ ଆଗରେ ହୀରା । ସବୁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ କହିଲେ ଅତ୍ୟକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁ ହୀରା ଏକ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ । ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ହୀରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚମକୁଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହଁନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି, କେମେଷ୍ଟ୍ରୀ, ପ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ କାରିଗରୀ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୀରା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ନିଜସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୀରା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା।
ପ୍ରାକୃତିକ ହୀରା: ହୀରାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ହୀରା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୀରା ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ହୀରା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଚାପ ଏବଂ ଉତ୍ତାପରେ ଗଠିତ ହୁଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କିମ୍ବା ବୋରନ୍ ଭଳି ଛୋଟ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଥାଏ। ଏହି ଅଶୁଦ୍ଧତା ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୀରା, HPHT (ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା) କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ବାଷ୍ପ ଜମା ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକୃତିକ ହୀରା ପରି ସମାନ ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟତା, କଟ୍, ରଙ୍ଗ ଏବଂ କ୍ୟାରେଟ୍ ଓଜନ ଭଳି ଗୁଣାତ୍ମକ ପାରାମିଟର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
ରାସାୟନିକ ପ୍ରକାର: ହୀରା ଗଠନ ସମୟରେ ଏଥିରେ ଫସି ରହିଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହାକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକାରରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି।
ଟାଇପ୍ Ia ଏବଂ Ib: ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ହୀରା ଟାଇପ୍ Ia ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ମାଟିଆ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଟାଇପ୍ Ib ହୀରାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ ପରମାଣୁ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଗଭୀର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଟାଇପ୍ IIa: ଏହି ହୀରାରେ କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାରତା ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ। କୋହିନୂର ପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୀରା ଏହି ବର୍ଗର। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଯାହା ଏହାକୁ ବିରଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ।
ଟାଇପ୍ IIb: ଯେତେବେଳେ ହୀରା ଗଠନରେ ବୋରନକୁ ସାମିଲ କରାଯାଏ, ଏହା ନୀଳ କିମ୍ବା ଧୂସର ରଙ୍ଗ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଏହି ହୀରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିବାହୀ।
ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ: ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହୀରାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତଥାପି, ରଙ୍ଗହୀନ ହୀରା ସବୁଠାରୁ ବିରଳ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା। ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ମାଟିଆ ହୀରା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅଶୁଦ୍ଧତାରୁ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ପାଇଥାଏ। ନୀଳ ହୀରା ବୋରନ୍ ରୁ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ପାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଲାପୀ, ଲାଲ ଏବଂ ସବୁଜ ପରି ବିରଳ ହୀରା ଆହୁରି ବିରଳ ଏବଂ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଏ।