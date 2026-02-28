ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା AAIBର ରିପୋର୍ଟ, କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଅଜିତ୍ ପାଓ୍ୱାରଙ୍କ ବିମାନ!
ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଅଜିତ୍ ପାଓ୍ୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ବାରାମତି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ମାସେ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ରୋହିତ ପାୱାର ଏବଂ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ସମେତ ଶରଦ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀର ଏନସିପି ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (AAIB) ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟିକୁ ଉଜାଗର କରିଥିଲା।
ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରେ, AAIB କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନତା, ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଏବଂ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏୟାରଫିଲ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଫାଙ୍କକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଉଡ଼ାଣ ଅବତରଣ ସମୟରେ ବିମାନବନ୍ଦରର ଦୃଶ୍ୟମାନତା ମାତ୍ର ୩୦୦୦ ମିଟର ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନଦଣ୍ଡ ତଳେ ଥିଲା।
ତଦନ୍ତ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା:
ବିମାନବନ୍ଦରଟି ଏକ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିମାନକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏଥିରେ ପବନ ମୋଜା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୌଚାଳନା ସହାୟକ ନାହିଁ।
ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦୁଇଟି ୱିଣ୍ଡ ମୋକ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି, ଦୁଇଟି RWY ୨୯ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ରନୱେ ୧୧ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ୱିଣ୍ଡ ମୋକ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା।
କେବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉଡ଼ାଣ ନିୟମ (VFR) କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନିୟମିତ ଉଡ଼ାଣ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଣ-ସୂଚୀବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ।
ରନୱେର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ (RWY ୧1ର ଆରମ୍ଭ) ଏକ ଟେବୁଲ ଟପ୍ ଅଟେ।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ଠାରୁ MADC ହେଉଛି ଏରୋଡ୍ରମ୍ ଅପରେଟର।
ବାରାମତୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ଇନ-ହାଉସ୍ ARFF (ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ୍ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ) ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଣ-ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅପରେଟର/ଚାର୍ଟର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅନୁରୋଧରେ, ବାରାମତୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଏରୋଡ୍ରମ ଅପରେଟରଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଶେଷ ରନୱେ ପୁନଃକାର୍ପେଟିଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୬ରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ କୌଣସି ରନୱେ ପୁନଃକାର୍ପେଟିଂ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ରନୱେ ଚିହ୍ନ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ରନୱେ ପୃଷ୍ଠରେ ପଥର ଖୋଲା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି।
ବିମାନବନ୍ଦର ଚାରିପାଖରେ କୌଣସି ସୀମା ପ୍ରାଚୀର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ସମଗ୍ର ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଘେରିପାରୁନାହିଁ।
ପାଣିପାଗ (MET) ସୂଚନା:
ବାରାମତୀ ଏୟାରଫିଲ୍ଡରେ MET ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ମେସର୍ସ କାର୍ଭର ଆଭିଏସନ୍ର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟାୱାରରେ ସ୍ଥାପିତ ପାଣିପାଗ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ବିମାନକୁ ପବନ, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ QNH ଭଳି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଏୟାରଫିଲ୍ଡରେ ରନୱେ ୨୯ ରେ ଦୁଇଟି ପବନ ମୋକ୍ସ ଅଛି। ଉଡ଼ନ୍ତା ତାଲିମ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଚାର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିମାନକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଉଡ଼ନ୍ତା ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ମାର୍କର (ଯେପରିକି ସ୍ଥାୟୀ ଗଠନ) ଚିହ୍ନଟ କରେ। ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଚାର୍ଟ ନିମ୍ନରେ ଚିତ୍ର ୨ ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନ ପାଗ କିପରି ଥିଲା:
ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନ, ଟାୱାରରେ ଜଣେ FTO ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, ଯିଏ ଅବତରଣରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବିମାନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ।
VT-SSK କ୍ରୁ ବାରାମତି ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ଯାହା ଦେଖି ଟାୱାର ଦୃଶ୍ୟମାନତା ମାର୍କରକୁ ଦେଖିବା ପରେ ୩୦୦୦ ମିଟର ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅବତରଣ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ, ଟାୱାର ଶାନ୍ତ ପବନ ବହୁୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ, ଅବତରଣ ସମୟରେ ବାରାମତିରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟମାନତା VFR ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦୦୦ ମିଟର (୫ କିମି) ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଥିଲା।
ପୁଣେ (VAPO)ର MET ସୂଚନା:
ବାରାମତୀ ଟାୱାରରୁ ଅବତରଣ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇବା ପରେ ବିମାନଟି ରନୱେ ୧୧ରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ବିମାନଟି ରନୱେ ୧୧ର ରନୱେ ଆବିମ୍ ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗାଁର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ବିମାନଟି ଭୂମିରେ ଧକ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଘୁଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିମାନଟି ପ୍ରଥମେ ଗଛରେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଭୂମିରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ରନୱେ ପୃଷ୍ଠଠାରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଛି। ବିମାନଟି RWY ୧୧ର ଧାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଭୂମିରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।
ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା:
ବିମାନଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର କକପିଟ୍ ଏବଂ କ୍ୟାବିନ୍ ଅଂଶକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ୩ କିଲୋମିଟର ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ।
ତଥାପି, ବିମାନଟି ଏହାର ଅଭିମୁଖ୍ୟତା ଜାରି ରଖିଲା ଏବଂ ପରେ ଏକ ପରିକ୍ରମା କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପ୍ରୋଚ ସମୟରେ, ବିମାନଟି କ୍ଷେତ୍ର-ଇନ-ସାଇଟ୍ ସୂଚନା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ବାରାମତୀ ଟାୱାର ପରେ ରନୱେ ୧୧ ପାଇଁ ଅବତରଣ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଜାରି କରିଥିଲା।
ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ପବନ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ରନୱେ ୧୧ ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନଟି “ଓଃ ଷ୍ଟାମ୍ ଓଃ ଷ୍ଟାମ୍” କରିଥିଲା।
ଏହା ରନୱେର ଧାରରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଗଛ ଏବଂ ଭୂମିରେ ଆଘାତ କରି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। କକପିଟ୍ ଏବଂ କ୍ୟାବିନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା।