ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ୩ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ଏଲିଏନ୍!
ସତରେ କ'ଣ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଲିଏନ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକାର ଓହାଇଓରେ ତିନି ଜଣ ବାୟୁସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ରହସ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ତିନି ଜଣ ଗବେଷକ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪-୨୫ ରେ ରାଇଟ୍-ପାଟରସନ୍ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘାଟିର ଇତିହାସ UFO ଦୃଶ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅନୁମାନ କରୁଛି।
୩ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ରାଇଟ୍-ପାଟରସନ୍ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତିନି ଜଣ ମୃତକ ସମାନ ଘାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଜେମି ପ୍ରିଚାର୍ଡ, ଫାଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେମି ଗୁଷ୍ଟିଟାସ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାକବ୍ ପ୍ରିଚାର୍ଡ।
ସେମାନେ ମାନବ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗବେଷଣା ଭଳି ବର୍ଗୀକୃତ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାକୁ ଡବଲ୍ ମର୍ଡର-ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯଦିଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଉଭା ହେଉଛି।
ଡବଲ ମର୍ଡର-ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା:
ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଜାକବ ପ୍ରିଚାର୍ଡ ଏବଂ ଜାମି ପ୍ରିଚାର୍ଡ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି, “ଜାମି ପ୍ରିଚାର୍ଡ ୨୫ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜେମିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ତାଙ୍କ କାରର ଟ୍ରଙ୍କରେ ରଖିଥିଲେ।
ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଜାମି ଗୁଷ୍ଟିଟାସ୍ ଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଜାକବ ପ୍ରିଚାର୍ଡ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।” ହେଲେ, କାହିଁକି ଜାକବ ଏପରି କଲେ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
୩ ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏଲିଏନ୍ ମାରିଦେଲା:
ଆମେରିକୀୟ ବାୟୁସେନାର ରାଇଟ୍-ପାଟରସନ୍ ଘାଟି ଅନେକ UFO-ସମ୍ପର୍କିତ କାହାଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ୧୯୪୭ ମସିହାରେ, ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋରେ ଏକ UFO ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆମେରିକାର ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ତିନି ଜଣ ଏଲିଏନ୍ ଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଘାଟିରେ ଏଲିଏନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ ଗୁପ୍ତ ଗବେଷଣା କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ UFO ରହସ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବେ ବି ଅଜଣା।