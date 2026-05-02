ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ରେ ବାଜିଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାଇରନ୍? ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାର କାହିଁକି ପଠାଉଛନ୍ତି ଏପରି ମେସେଜ୍
କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆସିଛି ଆଲର୍ଟ? ଭୟ କରନ୍ତୁନି...
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ସକାଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହଠାତ୍ ଏକ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରି ବାଜି ଉଠିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ “ଜରୁରୀକାଳୀନ ସିଭିୟର ଆଲର୍ଟ”ର ମେସେଜ୍ ଆସିବା ଦେଖି, ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ।
କିଛି ଲୋକ ଭାବିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନରେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଫ୍ରଡ୍ ବୋଲି ଭାବିଲେ। କ’ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଏମିତି ଆଲର୍ଟ ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NDMA) ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷଣ ବାର୍ତ୍ତା।
NDMA ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ନୂଆ ଓ୍ୱେୟାରଲେସ୍ ଏମରଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ସିଷ୍ଟମର ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଆଲର୍ଟ ସହିତ ଜୋରରେ ବାଜି ଉଠେ, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଏହି ଏମରଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ମେସେଜ୍ କ’ଣ:
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଠାଯାଉଥିବା ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି: “ଭାରତ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସେଲ୍ ପ୍ରସାରଣ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କତା ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। “ସଚେତନ ନାଗରିକ, ସୁରକ୍ଷିତ ରାଷ୍ଟ୍ର”। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା। ଭାରତ ସରକାର”
ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଏହା ସେଲ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ବାର୍ତ୍ତା। ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ପ୍ୟାନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କତା ପ୍ରଣାଳୀର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ସତର୍କତା ପ୍ରଦାନ କରିବା।
ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟେ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଆଲର୍ଟ ପାଇଲେ କ’ଣ କରିବେ:
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଆସେ, ଡିଭାଇସଟି ହଠାତ୍ ଏକ ଜୋରେ ଏବଂ ଆଲାର୍ମ ଶବ୍ଦ ଭଳି ବାଜି ଉଠେ।ସେହି ସମୟରେ, ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ମେସେଜ୍ ଦେଖାଯାଏ।
ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ତୁରନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ଏହି ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ – ଯେପରିକି ସୁନାମି, ଭୂମିକମ୍ପ, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍, ରାସାୟନିକ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନବ ନିର୍ମିତ ବିପଦ ସହିତ ଜଡିତ ଘଟଣା ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସତର୍କତା ସିଧାସଳଖ SMS ଏବଂ ସେଲ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଯାଉଥିବା ଆଲର୍ଟ କେବଳ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଂଶ।
ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏପରି ଏକ ମେସେଜ୍ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
କିପରି କାମ କରିବ ନୂଆ ଓ୍ୱେୟାରଲେସ୍ ଏମରଜେନ୍ସି ସିଷ୍ଟମ:
ଓ୍ୱେୟାରଲେସ୍ ଏମରଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ଆଧୁନିକ ସେଲ୍ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ; ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଏକକାଳୀନ ଆଲର୍ଟ ପଠାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରୟୋଗ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ; ସରକାର ଯୁଦ୍ଧ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିପଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଆଜିର ବିଶ୍ୱରେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଅଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଟେଲିଭିଜନ କିମ୍ବା ରେଡିଓ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।