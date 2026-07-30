ଇରାନକୁ ୪୦୦ ରକେଟ ଲଞ୍ଚ ପଠାଇଛି ଚୀନ! ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା
ଚୀନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନକୁ ୪୦୦ଟି ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ଯୋଗାଇଥିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଘଟିଥାଏ, ତେବେ ଏହା “ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ” ହେବ।
ୱାଶିଂଟନ୍: ଆମେରିକା -ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଜରିଆରେ ଇରାନକୁ ୪୦୦ଟି ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ଯୋଗାଇଥିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏହି ଦାବି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଆହୁରି ବଡ଼ ରୂପ ନେଇପାରେ।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଚୀନ୍ର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ଠୋସ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଦାବି ଉପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଘଟିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହେବ। ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଏହି ମାମଲାରେ ସାମିଲ ନଥିବ।
ବୁଧବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଚୀନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନକୁ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ଯୋଗାଣ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଏଭଳି ଘଟିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହେବ। ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ନିରାଶ ହେବି।”
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାମରିକ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇରାନକୁ କଠୋର ସାମରିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି।
ଚୀନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନକୁ ସାମରିକ ଉପକରଣ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ଖବର ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଚିନ୍ତା କାରଣ ବଢ଼ିଛି। ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଏହି ବିବାଦରେ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ।
ତେବେ ଚୀନ୍ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ବୟାନ ଆସିନାହିଁ। ୪୦୦ଟି ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ଯୋଗାଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣିତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ତଥାପି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ ଟ୍ରମ୍ପ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ଚୀନ୍ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏଆଇରେ ଚୀନ୍ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛୁ। ଚୀନ୍ରେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରେ କମ୍ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଉଭୟ ପଟୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଆଇ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିୟମ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଆମେରିକା ଚୀନ୍ଠାରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, “ଯିଏ ଏଆଇ ଦୌଡ଼ ଜିତିବ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ଭାବକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କାମ କରିବାରୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ।”