ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରୁ ହାରିବା ପରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା! ମୁମ୍ବାଇ କ୍ୟାପଟେନଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ହାତରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପରାଜୟ ପରେ, ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନିଜ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହାନ୍ତି। ସିଜିନର ତୃତୀୟ ପରାଜୟରେ ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ଅଧିନାୟକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ନିରାଶ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜଣାପଡୁଛି ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି।

ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୨୦୪ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (୬୦) ଏବଂ ଏଡେନ ମାର୍କରାମ (୫୩) ଭଲ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବୋଲିଂରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ IPLରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ୧୭ ରନରେ ଉଭୟ ଓପନର (ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍)ଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ନମନ ଧୀର (୨୪ ବଲ୍ ରୁ ୪୬ ରନ୍) ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରି ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଅଗ୍ରସର କରାଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୪୩ ବଲ୍‌ରେ ୬୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

Chin up champ!!

Long way to go!

We need strong mentality Hardik Pandya once again, he looks so broke after this match due to snakes and fanboy mentality💔 pic.twitter.com/oWThflAkRi

— Bruce Wayne (@_Bruce__007) April 4, 2025