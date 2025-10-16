ସତରେ କ’ଣ ଦେଶରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋଗଲ, କ’ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ଇତିହାସ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଭାରତରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବାଣ ଫୁଟିବାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେଉ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବିଜୟ, ଆକାଶ ଆତସବାଜିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ। ଦୀପାବଳିର ପର୍ବ ବାଣ ଫୁଟିବା ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ତଥାପି, କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ବାଣ ଫୁଟିବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବାଣ ଫୁଟିବାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ: ଭାରତରେ ବାଣ ଫୁଟିବାର ବ୍ୟବହାର କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?
କେତେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋଗଲମାନେ ଏହି ଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଐତିହାସିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରମ୍ପରା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଭାରତରେ ବାଣ ଫୁଟିବାର ବ୍ୟବହାର କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ବିବିସିର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ, ଭାରତୀୟମାନେ ଏପରି ଉପକରଣ ସହିତ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସହିତ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ। ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ ଦୁଇ ହଜାର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଭାରତୀୟ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀରେ ମିଳିଥାଏ।
ପ୍ରାକ୍-ଖ୍ରିଷ୍ଟୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, କୌଟିଲ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ, ଏକ ପାଉଡରର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଜଳିଥାଏ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପାଉଡରରେ ଗନ୍ଧକ ଏବଂ କୋଇଲା ଧୂଳି ମିଶାଇବା ଏହାର ଜ୍ୱଳନଶୀଳତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।
ତଥାପି, ସାରା ଦେଶରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ପାଉଡର ସେତେବେଳେ ଫୋଟକା ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ଜାଳି ଦୀପ ଜାଳି ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘିଅ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା।
ଚାଇନିଜ୍ ପରମ୍ପରା
ସମସ୍ତ ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ, ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ପ୍ରଫେସର ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ଫୋଟକାର ଶବ୍ଦ ସହିତ ନୁହେଁ, ଆଲୋକ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଥିଲେ।
ଫୋଟକା ଜାଳିବାର ପରମ୍ପରା ଚୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଫୋଟକା ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ସେଠାରୁ ଆତିଶ ଦୀପଙ୍କର ନାମକ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗୁରୁ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଭାରତରେ ଆଣିଥିଲେ।
ମୋଗଲମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବାଣ ଫୁଟିବାର ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା।
ଅନ୍ୟମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ମୋଗଲମାନେ ଆସିବା ପରେ ବାଣ ଫୁଟିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୋଙ୍ଗୋଲମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭାରତକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ୧୩ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଣ ଫୁଟିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଐତିହାସିକ ଫିରିସ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ତାରିଖ-ଇ-ଫିରିସ୍ତା କୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1258ରେ ମଙ୍ଗୋଲ ଶାସକ ହୁଲାଗୁ ଖାନଙ୍କ ଦୂତ ସୁଲତାନ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମୁଦଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ତଥାପି, ଇତିହାସକାରମାନେ ଏହି ସତ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଭେଦ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ବାଣ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବାଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଯେ ମୋଗଲମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତକୁ ଆଣିଥିଲେ।
ମୋଗଲମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରୁଦ ଆଣିଥିଲେ, କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ବାରୁଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ବାଣ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା।
ଶବ-ଏ-ବାରତରେ ବାଣ ଫୁଟିବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା।
ପ୍ରଫେସର ଇକତିଦାର ଆଲମ ଖାନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଐତିହାସିକ ଫେରିସ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଆତସବାଜି ପ୍ରକୃତରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାରୁଦ ଥିଲା, ଫୋଟକା ନୁହେଁ, କାରଣ ସୁଲତାନ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଘଲକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତସବାଜି ପୋଡ଼ାଯାଉଥିଲା।
ତାରିଖ-ଏ-ଫିରୋଜଶାହୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଶେଷକରି ଶାବ-ଏ-ବାରତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆତସବାଜି ପୋଡ଼ାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଫେସର ଖାନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ 15 ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା ଚୀନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରୁଦ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଜାମୋରିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଆତସବାଜି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ, ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିଲା।
ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଆସିଥିବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆତସବାଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବିଜାପୁରର କୃତି, ନୁଜୁମ୍ ଉଲ୍-ଉଲୁମ୍, 1570 ର ଅଲି ଆଦିଲ୍ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଆତସବାଜି ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି।
ମୋଗଲ୍ ସମୟରେ ବାଣ ଫୁଟିବା ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ସହମତ। କିଙ୍ଗସ୍ କଲେଜ ଲଣ୍ଡନର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କ୍ୟାଥରିନ ବଟଲର୍ ସ୍କୋଫିଲ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୋଗଲ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରାଜପୁତ ସମସାମୟିକମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବାଣ ଫୁଟିବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ବିଶେଷକରି ବର୍ଷର ଅନ୍ଧାର ମାସଗୁଡ଼ିକରେ।
ଶାହଜାହାନ ଏବଂ ତା’ପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଶାସନର ଇତିହାସ ବିବାହ, ଜନ୍ମଦିନ, ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଏବଂ ଶବ-ଏ-ବାରତ ଭଳି ଅବସରରେ ଆତସବାଜିର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏହାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦାରା ଶିକୋହଙ୍କ ବିବାହ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆତସବାଜି ଫୁଟାଉଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି।
ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟିବା ଜଳାଇବାର ପରମ୍ପରା ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଐତିହାସିକମାନେ ସହମତ ଯେ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟିବା ଜଳାଇବାର ପରମ୍ପରା ସମ୍ଭବତଃ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବୁଲ ଫଜଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆକବର (ସମ୍ରାଟ) କହିଥିଲେ ଯେ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଆଲୋକ ପୂଜା କରିବା ଏକ ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତୁତି।
ଐତିହାସିକମାନେ ସହମତ ଯେ ଦୀପାବଳି, ଯାହା ଆଜି ଆତସବାଜି ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ, ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, 18 ଶ ଏବଂ 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ, ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଅବଧର ନବାବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଭଳି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ବାଣ ଫୁଟିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।
ଡକ୍ଟର କ୍ୟାଥରିନ ବଟଲର୍ ସ୍କୋଫିଲ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ 18 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଆତସବାଜି ଦୀପାବଳିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ବାଣ ଫୁଟିବା ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି।
ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ବାଣ ଫୁଟିବାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌୀ ନବାବୀ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଏବଂ କଲିକତା (ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତା) ରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଆତସବାଜିକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ୟୁରୋପୀୟ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।