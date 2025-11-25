କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲେ ପଲାଶ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍
ସତରେ କ'ଣ ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଥିଲେ ପଲାଶ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ସଂଗୀତକାର ପଲାଶ ମୁଛାଲ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ହଳଦୀ, ମେହେନ୍ଦୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ସରିଥିଲା।
ଖାଲି ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ବାକି ଥିଲା। ଦୁହେଁ ନଭେମ୍ୱର ୨୩ ତାରିଖରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିହେବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାହାଘରର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା।
ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବାହାଘରକୁ ସ୍ଥିଗତି ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନକରିଛି ଚାଠୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏକ ପୋଷ୍ଟ।
କାରଣ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ସମସ୍ତ ବିବାହ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକି ପ୍ରତାରଣାର ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀନିବାସ ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ହୃଦଘାତର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପରେ ସର୍ବହିତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ହଠାତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ମଙ୍ଗେତର ପଲାଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗଲିର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା କଥା ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ଚୁପଚାପ୍ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଘୋଷଣା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ପଲାଶ କ’ଣ ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଥିଲେ:
ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜର ମ୍ୟାରୀ ଡି’କୋଷ୍ଟା ପଲାଶଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଚାଟର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରିବା ପରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଲାଶଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଚାଟ୍।
ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ମଇ ୨୦୨୫ର ଏକ ମେସେଜରେ, ପଲାଶ ମେରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ସେ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ପଲାଶ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇ ଯାଆନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛନ୍ତି।
ପଲକ ପୋଷ୍ଟଟି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି:
ପଲାଶଙ୍କ ଭଉଣୀ ପଲକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ଘୋଷଣା କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସ୍ମୃତିର ବାପାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପଲାଶଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।” ପଳାଶ କିମ୍ବା ସ୍ମୃତି ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିନାହାଁନ୍ତି।