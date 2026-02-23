“ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ଅଜିତ୍ ପାଓ୍ୱାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି”? “ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ସୁମିତ ପାଇଲଟ୍”
ଅଜିତ୍ ପାଓ୍ୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଅଜିତଙ୍କ ଭଣଜା ରୋହିତ ପାୱାର କିଛି ଦିନ ଧରି ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଜଣେ NCP (SP) ବିଧାୟକ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି: ପାଇଲଟ୍ ସୁମିତ କପୁର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ହୋଇଥିଲେ କି, ନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି?
ବାରାମତୀ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନିରନ୍ତର ନୂଆ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନ୍ସିପି-ଶରଦ ପାୱାର)ର ଆକୋଲାର ବିଧାୟକ ଅମୋଲ ମିଟକିରି ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସନ୍ଦେହ କରି ପଚାରିଥିଲେ, “ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ସୁମିତ ପାଇଲଟ୍ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ କି?”
କ’ଣ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି:
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ, “ଯେପରି LTTE ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ସେହିପରି ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କି?” ସେ ପଚାରିଥିଲେ, “ଯଦି ସୁମିତ କପୁରଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କ’ଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ?”
ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏତେ ନୀରବ କାହିଁକି? ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଜିତ ପାୱାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ।
ବିମାନର ବ୍ଲାକ ବାକ୍ସ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ଏନସିପି ବିଧାୟକ ଅମୋଲ ମିଟକାରୀ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବୈଷୟିକ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲାକ ବାକ୍ସ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ବୁଝିହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ?
ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଫଡନାଭିସ୍ କ’ଣ କହିଲେ:
ଏହି ଦାବି ବ୍ୟତୀତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଗତ ମାସରେ ଜାନୁଆରୀରେ ଘଟିଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଫଡନାଭିସ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତାସୀନ ମହାୟୁତି ସରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ NCP (ବିଜେପିର ଏକ ସହଯୋଗୀ ଦଳ) ଠାରୁ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଏକ ଚିଠି ପାଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ଏବେ, DGCA ଏବଂ ରାଜ୍ୟ CID ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ସହିତ, CBI ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବ।”