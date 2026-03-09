କଳା ଜର୍ସି ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାରିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ! ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ

ସତ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର, ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚଟି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ୨୫୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୧୫୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା।

ଭାରତଠାରୁ ପରାଜୟ ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରି ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ହେଉଛି ନ୍ୟୁମେରୋ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ କୁଇନ୍।

ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଚେତାବନୀ:

ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟୁମେରୋ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ କୁଇନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏହି ବର୍ଷର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କଳା ଜର୍ସି ପରାଜୟର କାରଣ ପାଲଟିଲା:

ଭିଡିଓରେ, ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁଛନ୍ତି, “ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦୟାକରି ତୁମର ଜର୍ସି ବଦଳାଅ। କାରଣ କଳା ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ହାରିବାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ”। ଯାହା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ହାରିବା ପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ମଙ୍ଗଳର ମହାଦଶା ଟ୍ରଫି ଆଣିଥିଲା:

ଏହା ସହିତ, ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ: “ଆମେ ମଙ୍ଗଳର ମହାଦଶାରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଭାରତ ଟ୍ରଫି ଜିତିବ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପରାଜୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ।

ତେଣୁ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଜିତିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା।”

