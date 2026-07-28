CJP ଆଗରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲା ସରକାର? FIR ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି

ସୌରଭ ଦାସ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧ଟା ସମୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବା ସହ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା।

Uttarakhand Govt.

ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ CJPର ପ୍ରବକ୍ତା ସୌରଭ ଦାସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର କାହା ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଏଫଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ।

ସୌରଭ ଦାସ ଏକ୍ସ (X)ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆମ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା।”

“ସେମାନେ ବିହାର ଏବଂ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ସେହି ନୋଟିଫିକେସନର କପି ଆମ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଫଆଇଆର୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ କରିବା ଏବଂ ହିରାସତରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଓ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ନିଶ୍ଚିତତା ଦିଆଯାଇଛି।”

ସୌରଭ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ BJP/NDA ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହିପରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛୁ!”

ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ:

ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ବିହାର, ଆସାମ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପୋଲିସ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିସାରିଛି। CJP ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଏଫଆଇଆର୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ।

କାନୁନୀ ସହାୟତା ପାଇଁ କପିଲ ସିବଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା:

ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କପିଲ ସିବଲ ସୋମବାର ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ CJPକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ସୌରଭ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ CJP ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କପିଲ ସିବଲଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବସ୍‌ରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ !…

NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏହି BJP…

You might also like More from author
More Stories

ବସ୍‌ରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ !…

NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏହି BJP…

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ…

ରସିକିଆ ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ବୁଢ଼ା, ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ୨…

1 of 18,854