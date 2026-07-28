CJP ଆଗରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲା ସରକାର? FIR ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି
ସୌରଭ ଦାସ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧ଟା ସମୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବା ସହ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା।
ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ CJPର ପ୍ରବକ୍ତା ସୌରଭ ଦାସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର କାହା ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଏଫଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ।