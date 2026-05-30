ନିଜ ଦଳ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ RRର ଏହି ଖେଳାଳି? କୋଚ୍ ସାଙ୍ଗାକାରା ଲଗାଇଲେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ
କୋଚ୍ ସାଙ୍ଗାକାରାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା କେତେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୧୦ଟି ଦଳ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସିଜିନରେ ୮ଟି ଦଳର ଟାଇଟଲ ବିଜୟୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏବେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ କିମ୍ବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇବେ।
ଶୁକ୍ରବାର ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଅଷ୍ଟମ ଦଳ ହୋଇଥିଲା, ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ GT ଦ୍ୱାରା ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ସାମ୍ କରନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ CSK ରୁ RR ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଖେଳି ନଥିଲେ।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା, ବିନିମୟରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ସାମ କରନଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ସେ ଗ୍ରୋଇନ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଆଇପିଏଲରୁ ନିଜ ନାଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ବଦଳ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦାସୁନ୍ ଶାନାକାଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କରିଥିଲା।
କ୍ୱାଲିଫାୟର ୨ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ହାତରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ପରାଜୟ ପରେ ହେଡ୍ କୋଚ୍ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ସିଜିନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସାମ୍ କରନ ସରେ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସାମ୍ କରନଙ୍କ ଆଘାତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ।
ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସରେ ପାଇଁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଦେଖିବା ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା; ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତୁ।”
କିନ୍ତୁ, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ବଦଳ ଚୟନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା।
ସାମ କରନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-୨୦ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ଅଛନ୍ତି।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ କହି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍କାନରୁ ଆଘାତ ଗୁରୁତର ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା, ଯାହା କାରଣରୁ ସେ IPL ୨୦୨୬ ରୁ ଓହରି ଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳର ଅଂଶ ଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସିଜନ ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି; ସେ ୧୬ଟି ଇନିଂସରେ ୭୭୬ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ଶୁଭମନ ଗିଲ (୭୨୨) ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (୭୧୦) ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଗିଲ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି।