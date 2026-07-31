ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଚିଛପି ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଉର୍ମିଲା-ରାମଗୋପାଳ! କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି ଉଭୟ
ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳା ମାତୋଣ୍ଡକର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ, ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉଭୟେ ଗୁପ୍ତରେ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ।
ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ମିଲା ମାତୋଣ୍ଡକର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ, ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦାବିକୁ ସତ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
୧୯୯୦ ଦଶକରେ ଉର୍ମିଲା ମାତୋଣ୍ଡକର ଓ ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା ବଲିଉଡ୍ର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲେ। ସେମାନେ ‘ରଙ୍ଗିଲା’, ‘ଦୌଡ଼’, ‘ସତ୍ୟ’ ଓ ‘ଭୂତ’ ଭଳି ଅନେକ ସଫଳ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପେସାଦାର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଜବ ଉଠୁଥିଲା।
ସମ୍ପ୍ରତି କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଦୁହେଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଉର୍ମିଲା ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାବିର ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଦଲିଲ କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ।
ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା ପୂର୍ବରୁ ଉର୍ମିଲାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଉର୍ମିଲାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ଓ ପରଦାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଫିଲ୍ମରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ‘ରଙ୍ଗିଲା’ ଫିଲ୍ମ ଉର୍ମିଲାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପରେ ସେ ୧୯୯୦ ଦଶକର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ସଫଳ ପେସାଦାର ଯୋଡ଼ିକୁ ସିନେପ୍ରେମୀମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହି ନୂଆ ଗୁଜବକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ମିଲା ମାତୋଣ୍ଡକର କିମ୍ବା ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣିତ ଆଧାର ନାହିଁ।