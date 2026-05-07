ବିଜୟ କ’ଣ ଛାଡିଦେଲେ ‘ଥାଲାପାତି’ ଟ୍ୟାଗ ? ଉଡିଗଲା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୋସ !
ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ଥଳପତି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଜନ ନାୟକନ'ର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
Vijay Thalapathy : ଥାଲାପାତି ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ’ (TVK) ୧୦୮ଟି ଆସନ ଜିତି ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଜୟଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଜନ ନାୟକନ’ (Jan Nayakan) ର ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ଚାତକ ଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ‘ଟାଇଟଲ୍ କାର୍ଡ’ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ମାତା ତାଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି।
ଟାଇଟଲ୍ କାର୍ଡ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି କ୍ଲିପ୍ରେ ବିଜୟଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ‘Tamil Nadu Chief Minister – C Joseph Vijay’ ଲେଖାଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭିଡିଓରେ ଥିଏଟରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଜୋରଦାର ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଟାଇଟଲ କାର୍ଡରେ ବିଜୟଙ୍କ ନାମ ସହିତ ‘ ଥାଲାପାତି ‘ ଲେଖା ନହେବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
ବିଜୟଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି ‘ ଥାଲାପାତି ‘
ବିଜୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିୟରକୁ ପୃଥକ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରୋମୋସନାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ ଥାଲାପାତି ‘ ଟାଇଟଲ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଜନ ନାୟକନ’ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଟାଇଟଲ ସହିତ ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମତରେ ‘ ଥାଲାପାତି ‘ ଏବେ ବିଜୟଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ ଇମେଜ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ ପରିଚୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛି।
ବିଜୟଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା ‘ ଥାଲାପାତି ‘ ଟ୍ୟାଗ?
ବିଜୟଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ ଥିବା ‘ ଥାଲାପାତି ‘ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଉପାଧି। ତାମିଲ ଭାଷାରେ ‘ ଥାଲାପାତି ‘ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘କମାଣ୍ଡର’ କିମ୍ବା ‘ନେତା’। ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାର ଛବି ଯୋଗୁଁ ଏହି ନାମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଟାଇଟଲ ତାଙ୍କ ପରିଚୟର ଅଂଶ ପାଲଟିଗଲା ଏବଂ ଆଜି ଏହା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର ଇମେଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି।
‘ଜନ ନାୟକନ’ରେ ନଜର ଆସିବେ ଏହି କଳାକାର
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ‘ଜନ ନାୟକନ’ କେଭିଏନ (KVN) ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ବିଜୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପୂଜା ହେଗଡେ, ମାମିତା ବୈଜୁ ଏବଂ ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ଭଳି କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଚ୍. ବିନୋଦ ଏହି ପଲିଟିକାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।