ଏହି ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍, ଏତେ ଧନୀ ଯେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବସି କରନ୍ତି ଖଟି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଥରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଝରକା ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ଆଗରେ କାର୍ ବଦଳରେ ନିଜର ଚକଚକିଆ ଜେଟ୍ ଥିବ ତେବେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗାଡିରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜେଟ୍ ଚଲାଇ ବଜାରକୁ ଯିବେ ତା’ହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଛି ନା ଏସବୁକୁ ଶୁଣିବାକୁ । କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଧନୀ ଗାଁର ବାସ୍ତବତା । ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜେଟ୍ ଅଛି। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଚା’ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ।
ଏତେ ଧନୀ ଗାଁ: କାଲିଫର୍ନିଆର ଏଲ ଡୋରାଡୋ କାଉଣ୍ଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ କ୍ୟାମେରନ ଏୟାର ପାର୍କ ବିଶ୍ୱର ଏପରି କିଛି ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହାକୁ ଏୟାର ଭିଲେଜ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ରନୱେରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମ ୧୯୬୩ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏହାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବାଛିଥିଲା।
ଲୋକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିମାନ: ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଆମେରିକାର ହଜାର ହଜାର ପାଇଲଟଙ୍କର ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ସରକାର କିଛି ଏୟାରଫିଲ୍ଡକୁ ଆବାସିକ ଏୟାରପାର୍କରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହି ପାଇଲଟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ଏହିପରି କ୍ୟାମେରନ ଏୟାର ପାର୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଗ୍ରାମ ଯେଉଁଠାରେ ଆକାଶରୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେବଳ କିଛି ପାଦ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଆଗରେ ବିମାନ: ଏଠାରେ ୧୨୪ଟି ଘର ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ବାହାରେ ଏକ ବିମାନ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବାସିନ୍ଦା ପାଇଲଟ୍ ଅଟନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ତ କିଏ ଏବେବି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଏହା ଯେ, ଏଠାକାର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଚଉଡ଼ା ଯେ ଛୋଟ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଅବତରଣ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ କାର୍ ସ୍ଥାନରେ ରନୱେ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଚା ଜଳଖିଆ: ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ କାମ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସହର ବୁଲିବାକୁ ନିଜସ୍ୱ ଜେଟରେ ଯାଆନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଠାକାର ଲୋକ ଜଳଖିଆ ଏବଂ ମିଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ବିମାନବନ୍ଦର କାଫେରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେମାନେ ଚା’ ଜଳଖିଆ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ।
କାହିଁକି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର: ଏହି ଗାଁ କେବଳ ଧନସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ । ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଫ୍ଲାଏ-ଇନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଉଡ଼ାଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ। ବାହାର ଲୋକମାନେ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ନେଇ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।