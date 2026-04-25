ଆମ ପାଇଁ ଗୋମାତା କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଗାଈ, ହତ୍ୟା କଲେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ; ୯୦% ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଦେଶର ନାମ…

ଆମ ପାଇଁ ଗୋମାତା କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଗାଈ, ହତ୍ୟା କଲେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ; ୯୦% ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଦେଶର ନାମ…
ଗାଈ କେଉଁ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପଶୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗାଈ କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଗାଈକୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହାର ହତ୍ୟା କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷିଦ୍ଧ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେଠାରେ ଗୋମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଲେଖାରେ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏବଂ କାହିଁକି ଗାଈକୁ କେବଳ ଏକ ପଶୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରିଚୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଜାଣିବା।
ଗାଈକୁ ନେପାଳର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଦେଶର ପରିଚୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ୨୦୧୫ ମସିହାରେ, ଏହାର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗାଈକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ନେପାଳରେ, ଗୋହତ୍ୟା ଏକ ଅପରାଧିକ ଅପରାଧ। ଏଥିରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ରହିଛି। ନେପାଳ ଫୌଜଦାରୀ ସଂହିତା, ୨୦୧୭ର ଧାରା ୨୮୯ ଗୋହତ୍ୟାକୁ ଅପରାଧୀ ବିବେଚନା କରେ। ଏହି ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ।
ନେପାଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଗାଈକୁ ମାତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଉତ୍ପାଦ – କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଦହି, ମୂତ୍ର ଏବଂ ଗୋବର – ମିଳିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ (ପଞ୍ଚଫଳ କ୍ଷୀର) ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ନେପାଳରେ, ଗାଈ ତିହାର ନାମକ ଏକ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସଜାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ନେପାଳରେ, ଗାଈ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଇନର ଏକ ଅଂଶ।
ଭାରତ ପରି ନୁହେଁ, ନେପାଳରେ ଗୋହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଆଇନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଏହି ନିୟମ ସେଠାରେ ଅଧିକ କଠୋର ଭାବରେ ଲାଗୁ ହୁଏ। ପଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏପରି କଠୋର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି।