ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସ୍ ସୁଟ୍‌ର ଦାମ କେତେ? ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ!

ସ୍ପେସ୍ ସୁଟ୍‌ର ଦାମ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦିଓ ଏକ ସ୍ପେସସୁଟ୍ ଏକ ବଡ଼ ଧଳା ପୋଷାକ ପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ ସ୍ପେସସୁଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।

ନାସାର ନୂତନତମ xEMU ସ୍ପେସସୁଟ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ $୧ ବିଲିୟନ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଆର୍ଟେମିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ପାଇଁ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିମାଣ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ₹୮୩ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ।

୧୯୭୦ ଦଶକରେ ମଧ୍ୟ, ଏକ ସ୍ପେସ୍‌ସୁଟ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୫ ରୁ ୨୨ ନିୟୁତ ଡଲାର ଥିଲା। ଆଜିର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଲେ, ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରତି ସୁଟ୍‌ର ପ୍ରାୟ ୧୨.୫ ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା ସହ ସମାନ ହେବ।

ଏହି ସୁଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହାକାଶଯାନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାର କରିଥାଏ ଏବଂ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମହାକାଶର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଜୀବିତ ରଖିଥାଏ।

ସ୍ପେସ୍ ସୁଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିକାରକ ସୌର ବିକିରଣ, ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଛୋଟ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡରୁ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସସୁଟ୍ ତିଆରି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦ ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରମ ଏବଂ ବହୁବିଧ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ଏବଂ ସଠିକ୍-ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିଷ୍ଟମର ପରସ୍ପର ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଧୁନିକ ସ୍ପେସ୍ ସୁଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ, କଲିଂ ଟ୍ୟୁବ୍, ଅନ୍‌ବୋର୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପାଣି ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଏପରିକି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

