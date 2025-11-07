ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ? ତଥ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ? ତଥ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥିର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ।
ଭାରତ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସଂସଦରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତା ହୁଅନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଲୋକସଭାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ କୌଣସି ଲାଭଜନକ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ।
ଦରମା କେତେ: ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୧.୬୬ ଲକ୍ଷ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ ୧୯.୨୦ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହି ଦରମାରେ ଅନେକ ଭତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେପରିକି ୬୨,୦୦୦ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୪୫,୦୦୦ ମାସିକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଭତ୍ତା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳେ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀ (SPG) ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି।
ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁବିଧା ଅଛି।
ଘରୋଇ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ୍ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ପେନସନ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସହାୟତା ଭଳି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।