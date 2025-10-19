GK: ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା, ଚାଇନାରେ କେତେ? ଜାଣିଲେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ହେଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

China Currency: ଭାରତର ଏକ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଚାଇନାରେ କେତେ? ମୂଲ୍ୟ ଜାଣି ଆପଣ ବି ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଭାରତର ଏକ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଚାଇନାରେ କେତେ?

ମୂଲ୍ୟ ଜାଣି ଆପଣ ବି ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ।ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଓ ଚୀନ୍ ୟୁଆନର ମୂଲ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି । ଚୀନ୍‌ରେ ଟଙ୍କାଟେ ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ୟୁଆନକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।ଭାରତର ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଚୀନର ୮୭୦ ରୁ ୯୦୦ ୟୁଆନ ସହିତ ସମାନ। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଦ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡେ।

ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଚୀନ୍ ୟୁଆନ ତୁଳନାରେ କମ୍। ଏହାର କାରଣ ଭାରତର ଅଧିକ ଆମଦାନୀ ଓ ଡଲାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଏହି କାରଣରୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ।ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନରେ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ପ୍ରକୃତରେ, ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୀନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? ସଂଖ୍ୟାଟି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିବେ। ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଚୀନର ମୁଦ୍ରାର ନାମ ‘ୟୁଆନ’। ଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଗୁଣ ବଡ଼।ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଯଦି ୧ ଚୀନ୍ ୟୁଆନ୍ ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଏ, ତେବେ ଟଙ୍କାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୧.୯୪ ଟଙ୍କା ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚୀନ୍‌ରେ ଭାରତର ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୮.୩୮ ଟଙ୍କା।ଘଟଣାକ୍ରମେ, ଏହା ଜାଣିବା ଭଲ ଯେ ଚୀନ୍ ୟୁଆନ୍ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମୁଦ୍ରା ମାନଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଚୀନ୍ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

 

 

