Ajab Gajab: ୩୦ କିମ୍ବା ୩ହଜାର ନୁହେଁ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରାଣୀର ଅଛି ୨୫,୦୦୦ ଟି ଦାନ୍ତ! ନାମ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ…
କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ୨୫,୦୦୦ ଦାନ୍ତ ଅଛି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ବିବିଧ ପ୍ରାଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ୨୫,୦୦୦ଦାନ୍ତ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣି ପାରିବେ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଆମେ ଏହି ପ୍ରାଣୀର ନାମ ଏବଂ ଏହାର ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ।
ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଗେଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ। ତଥାପି, ଏହାର ପାଟିରେ ହଜାର ହଜାର ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଯାହା ଏହାର ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ।
ମଣିଷ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରି ଗେଣ୍ଡାର ଦାନ୍ତ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଗଠନ ଅଛି ଯାହାକୁ ରାଡୁଲା କୁହାଯାଏ, ଏକ ପ୍ରକାର ଜିଭ, ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାନ୍ତ ଭଳି ଗଠନ ଥାଏ।
ସେମାନଙ୍କର କାମ ଖାଦ୍ୟ ଚୋବାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ କାଟିବା। ଗେଣ୍ଡା ପତ୍ର, ଶିଉଳି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ କାଟି ଖାଆନ୍ତି। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଆଦୌ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।
ଗେଣ୍ଡା ଯେପରି ଖାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ହଜାର ହଜାର ଦାନ୍ତ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସମସ୍ତ ଗେଣ୍ଡାର ଦାନ୍ତ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ନଥାଏ। କିଛି ପ୍ରଜାତିରେ ୨୦,୦୦୦ ରୁ ୨୫,୦୦୦ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ଏହା ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ।
