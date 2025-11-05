ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କିପରି ଖେଳନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ? କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିବେ …

ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କ୍ଳାନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କ୍ଳାମ୍ପ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ଚୌକା ଏବଂ ଛକା ମାରିବାରେ ସେମାନେ କିପରି ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛି। ଏହି ବିଜୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହାଲୁକା ମନେ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ କରିଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହି ଝିଅମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ କବଳିତ ହୁଏ, ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରାଯାଇପାରିବ।

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଋତୁସ୍ରାବ ହେଉଛି ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ, ଯାହା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଫିଟ୍ ରହିବା ଏବଂ ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଶାରୀରିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ମାନସିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ।

ଖେଳ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଲିକେଜ୍ ଏବଂ ଦାଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ୨୦୨୧ ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଭାରତ ଟେଷ୍ଟରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧା ଖେଳାଳି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜଣେ ଖେଳାଳି ଋତୁସ୍ରାବରେ ଥିଲେ। ଅମ୍ପାୟାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିରତି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ।

ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଖେଳାଳିମାନେ ହାଲୁକା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରାମପ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗରମ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହ୍ରାସ କରେ।

କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିରତି ନେଇପାରିବ:କିନ୍ତୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଔଷଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ; ସେମାନେ ଖେଳ ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ତାଲିମ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିରତି ନିଅନ୍ତି।

ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣା:ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କୌଣସି ଜଟିଳତାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏହା କଡ଼ା ଡାକ୍ତରୀ ତଦାରଖରେ କରାଯାଏ।

