ଦିଲ୍ଲୀର ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି କି, ଜାଣନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ କିପରି କରିବେ କ୍ଲେମ୍

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଡିର କ୍ଲେମ୍ କରିହୁଏ କି ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ?

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ଭୟାନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ ବଡ କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ପୁରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି।

ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକ କାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏବେସୁଦ୍ଧା ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାସହ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଦଲା ନେବ ଭାରତ, ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଭୟଙ୍କର…

(VIDEO) ପାକିସ୍ତାନି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଘର ଉପରେ…

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ କାରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର ଏପରି ବିସ୍ଫୋରଣ କିମ୍ବା ମାନବକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ କ’ଣ ବୀମା ଦାବି କରିପାରିବେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ବୀମା କମ୍ପାନୀର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା

ଏପରି ଘଟଣା ସମୟରେ କ’ଣ କରିବେ:

ବୀମା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୀମା ଦାବି କରିବା କିଛିଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାରର ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥାନର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହେରଫେର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।

ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ, ପ୍ରଥମେ ଏକ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ଏଫଆଇଆରର ଏକ କପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପଠାଇ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିଳେନି କ୍ଲେମ୍: 

ବୀମା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଅଧିକାଂଶ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ବନ୍ୟା, ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ କିମ୍ବା ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା କିମ୍ବା ଦଙ୍ଗା ଭଳି ମାନବକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ।

ହେଲେ, ମୋଟର ବୀମାରେ ଏକ ବାଦ ଦେବା ଧାରା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା କିଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କଭରେଜରୁ ବାଦ ଦିଏ। ଏଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ, ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ଘଟଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହି ଧାରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୦୧ ରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ବଦଲା ନେବ ଭାରତ, ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଭୟଙ୍କର…

(VIDEO) ପାକିସ୍ତାନି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଘର ଉପରେ…

Dream Astrology: ଏହି ୮ଟି ସ୍ବପ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ…

Lost Aadhaar Recovery: ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ…

1 of 16,265