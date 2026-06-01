କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ଥାଇ ବି ମିଳିଲାନି ସିଟ, ଏବେ ରେଳବାଇ ଦେବ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ; ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ନିଜର ଅଧିକାର
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଟିକେଟ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚାରିଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ସହିତ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
Train Seat and Railway Compensation: ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ, ବିହାରର ଏକ ଗ୍ରାହକ ଅଦାଲତ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଶୁଣାଇ ରେଳବାଇକୁ ଚାରିଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଧ ସହିତ ଟିକେଟ୍ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ମୋଟା ଅଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷିତ ସିଟ୍ ମିଳି ନଥିବାରୁ ଅଦାଲତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପୂରା ମାମଲାଟି କ’ଣ?
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳରୁ ବିହାରର ଆରା ଯାଉଥିବା ଚାରିଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏଲ୍ଟିଟି ପାଟନା ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ଯେପରି ସେହି ଚାରିଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ସିଟ୍ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା।
କ୍ରୋଧିତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରେଳବାଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍, ରେଳ ସେବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ବକ୍ସର ଷ୍ଟେସନରେ ଟିଟିଇ (TTE) ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ର ଆଳ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।
ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ
ଗ୍ରାହକ ଆୟୋଗ ମାନିଲେ ଯେ ରେଳବାଇ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମାନସିକ ନୁହେଁ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ହଇରାଣର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଦାଲତ ରେଳବାଇକୁ ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଇନଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ରେଳବାଇକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କ’ଣ କରିପାରିବେ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ରେ କବ୍ଜା କରିନିଏ, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ‘ରେଲ୍ ମଦଦ’ (Rail Madad) ଆପ୍, ରେଳବାଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଣାଣି ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଗ୍ରାହକ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ।