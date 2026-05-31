ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ୍

ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିଛି। ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଖବରଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରବିବାର, ମେ ୩୧ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ଦର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ଦର ୦.୩୩ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପ୍ରତି ୧୦୯.୨୨ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପ୍ରତି ୧୦୦.୯୨ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ସହର କଥା କହିଲେ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପ୍ରତି ୧୦୯.୮୪ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ୧୦୧.୫୨ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଇନ୍ଧନ ଦର ୦.୭୮ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ରହିଛି:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହିଳାଙ୍କ ବାଥ୍ ରୁମରେ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜି…

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏବେ ଅଟୋ…

  • ଦିଲ୍ଲୀ: ୯୪.୭୭ ଟଙ୍କା (ଲିଟର ପ୍ରତି)
  • କଲିକତା: ୧୦୫.୦୧ ଟଙ୍କା (ଲିଟର ପ୍ରତି)
  • ମୁମ୍ବାଇ: ୧୦୩.୫୦ ଟଙ୍କା (ଲିଟର ପ୍ରତି)
  • ଚେନ୍ନାଇ: ୧୦୧.୦୩ ଟଙ୍କା (ଲିଟର ପ୍ରତି)
  • ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୧୦୯.୨୨ ଟଙ୍କା (ଲିଟର ପ୍ରତି)

ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜେଲ ଦର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ରହିଛି:

  • ଦିଲ୍ଲୀ: ୮୭.୬୭ ଟଙ୍କା (ଲିଟର ପ୍ରତି)
  • କଲିକତା: ୯୧.୮୨ ଟଙ୍କା (ଲିଟର ପ୍ରତି)
  • ମୁମ୍ବାଇ: ୯୦.୦୩ ଟଙ୍କା (ଲିଟର ପ୍ରତି)
  • ଚେନ୍ନାଇ: ୯୨.୬୧ ଟଙ୍କା (ଲିଟର ପ୍ରତି)
  • ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୧୦୦.୯୨ ଟଙ୍କା (ଲିଟର ପ୍ରତି)
You might also like More from author
More Stories

ମହିଳାଙ୍କ ବାଥ୍ ରୁମରେ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜି…

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏବେ ଅଟୋ…

ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇରାନକୁ…

ସାହାସ ଅଛି ତ ସରକାରୀ ଆବାସ ଖାଲି କରାଇ…

1 of 29,386