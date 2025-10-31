GK:ହଲାଲ ମାଂସ କ’ଣ, ଏହା ଅନ୍ୟ ମାଂସ ଠାରୁ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ? ହୋଟେଲର ଖାଦ୍ୟରେ କେଉଁ ମାଂସ ଅଛି ତାହା ଆପଣ କିପରି ଜାଣିବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାଂସାହାରୀମାନେ ମାଛ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଂସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଂସ ଅଛି: ହଲାଲ ଏବଂ ଝଟକା? ଆପଣ କେବେ କେବେ ଏହା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ? ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଂସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁକିଛି ଭିନ୍ନ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଝଟକା ଏବଂ ହଲାଲ ମାଂସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝାଇବା।
ହଲାଲ ଏବଂ ଝଟକା ମାଂସ କ’ଣ:ହଲାଲ ଏବଂ ଝଟକା ମାଂସ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି। ହଲାଲ ଶବ୍ଦଟି ଆରବି ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହକଦାର। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବେକର ଶିରା ଏବଂ ଶ୍ୱାସନଳୀ କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଏ।
ତା’ପରେ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଏବଂ ଏହା ମରିଯିବା ପରେ, ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଝଟକା ମାଂସ ହେଉଛି ଏପରି ମାଂସ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବେକକୁ ଗୋଟିଏ ଆଘାତରେ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ନ କରିବା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଚେତ କରିଦିଆଯାଏ।
ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି:ହଲାଲ ଏବଂ ଝଟକା ମାଂସ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ହତ୍ୟା ପଦ୍ଧତି; ଉଭୟ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଝଟକା ମାଂସରେ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଇବା ପାଇଁ ଅଚେତ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ହଲାଲ ଅନୁଯାୟୀ, ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଅଚେତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଝଟକା ମାଂସରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମାଂସ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ହଲାଲ ମାଂସରେ ଏହା ଘଟେ ନାହିଁ।
କିପରି ଚିହ୍ନିବେ:ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମାଂସ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବେ।
୧. ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ହଲାଲ ମାଂସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ହଲାଲ ବୋର୍ଡର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଣ-ହଲାଲଗୁଡ଼ିକ ଝଟକା ଏବଂ ଅଣ-ହଲାଲ ପରିବେଷଣର ଏକ ବୋର୍ଡ ଲଗାନ୍ତି।
୨. ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଧିକାଂଶ ମୁଗଲାଇ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଖାଦ୍ୟରେ ହଲାଲ ମାଂସ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଝଟକା ମାଂସ ପଞ୍ଜାବୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
୩. ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ମାଂସ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମାଂସ ଫିକା ଏବଂ ନରମ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ହଲାଲ ମାଂସ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ଝଟକା ମାଂସ ହୋଇପାରେ।