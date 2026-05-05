SP, DIG, ନା DGP କେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାଓ୍ବାରଫୁଲ, କାହାକୁ ମିଳେ ଅଧିକ ଦରମା? ଜାଣନ୍ତୁ…

SP, DIG, ନା DGP କେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାଓ୍ବାରଫୁଲ, କାହାକୁ ମିଳେ ଅଧିକ ଦରମା? ଜାଣନ୍ତୁ…
କାହା ହାତରେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (SP), SSP, DGP, DIG, ଏବଂ IG ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ।
ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କିଏ, ଯିଏ ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି?
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। GK ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସହିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ପଦବୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଡିଜିପି କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାମ: ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP)ଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେମାନେ IPS ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ UPSC ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ASP ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ପରେ SP, ତା’ପରେ SSP, ତା’ପରେ DIGP ଏବଂ ଶେଷରେ DGP କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଏ। ସେମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ନୀତି ପ୍ରଣୟନ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଦାୟୀ।
SP ଏବଂ SSP କିଏ ଏବଂ ସେମାନେ କ’ଣ କରନ୍ତି: ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ। ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା। ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏସଏସପି, କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଡ କିମ୍ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ।
ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ପଦରୁ ପଦୋନ୍ନତି ପରେ ଏହି ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାଧ ରୋକିବା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଡିଆଇଜି ଏବଂ ଆଇଜି ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ କ’ଣ କରନ୍ତି: ପୋଲିସ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ (ଡିଆଇଜି) ଜଣେ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ, ଏବଂ ଆଇଜି ହେଉଛନ୍ତି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ। ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ତଦାରଖ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଆଇଜିଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା। କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ।
ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ (ଆଇଜି) ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏସପି ଭାବରେ କିଛି ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଜିକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଏ। ଆଇଜି ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି)ଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି।
ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କିଏ: www.mahapolice.gov.in ଅନୁଯାୟୀ , ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ। ସେମାନେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ। ଡିଜିପି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା, ବିଭାଗ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରିକି ପୋଲିସ ମହାନିରିକ୍ଷକ (IG), ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DIG), SSP ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (SP)। ଏହି ଅଧିକାରୀ ଆଇନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନୀତି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି। ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦରମା ମିଳିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ସରାକରୀ ଗୃହ ଭଳି ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ସବୁ ମିଳିଥାଏ ।