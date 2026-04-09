ଧଳା, କଳା, ହଳଦିଆ, ନାଲି.. ଗାଡ଼ିରେ କାହିଁକି ଲାଗିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ…
Different Car Number Plate: ଭାରତରେ ଯାନବାହନରେ ଲାଗିଥିବା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଚିହ୍ନଟର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନେକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟର ରଙ୍ଗ, ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ଏବଂ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖି, ଗାଡିଟି କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ରାସ୍ତାରେ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଯାନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି।
ଧଳା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ
ସର୍ବାଧିକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଧଳା ରଙ୍ଗର, ଯେଉଁଥିରେ କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ଲେଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନ, ଯେପରିକି କାର, ମୋଟରସାଇକେଲ କିମ୍ବା ସ୍କୁଟର ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ଲେଟ ବହନ କରୁଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଭଡା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଡ଼ା ନିଷେଧ।
ହଳଦିଆ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ
ହଳଦିଆ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଗରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଯାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏପରି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦରକାର । କାରଣ ସେମାନେ ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନରେ ନିୟୋଜିତ ଥାଆନ୍ତି।
କଳା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍
କଳା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ହଳଦିଆ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱୟଂ-ଚାଳନା ଭଡା ଯାନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଯାନଟି ଭଡା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଗ୍ରାହକ ନିଜେ ଚଳାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ସବୁଜ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍
ସବୁଜ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନତା ଅଛି । ଯଦି ଯାନଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ଅଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ଧଳା ଅକ୍ଷର ଅଛି । ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଯଦି ଏହା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ, ତେବେ ଏଥିରେ ହଳଦିଆ ଅକ୍ଷର ଅଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ।
ଲାଲ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍
ଲାଲ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ନୂତନ ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିଣାଯାଏ, ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ସୀମିତ ଅବଧି ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ବୈଧ ଅଥବା ସ୍ଥାୟୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ସହିତ, ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ନୀଳ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍
ନୀଳ ରଙ୍ଗର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦୂତାବାସ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଯାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଧଳା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ । ଯେପରିକି CC, DC, କିମ୍ବା UN । ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ କରେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ଏକ ଉପର-ପର୍ଦ୍ଦି ଚିହ୍ନିତ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଯାନଟି ସାମରିକ ବାହିନୀ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯାନଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଏକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରେ।