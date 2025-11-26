୨ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଦୁଷ୍କର୍ମ… କୁନି ଝିଅର ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସାଜିଲା ସୈତାନ, ଘରକୁ ଆସି…
ନିଜ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଝିଅକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଲା ବାପାର ସାଙ୍ଗ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ଜଣେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବାର ନଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ୨୫ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣାଟି ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ନରମତା ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ ବଳାତ୍କାର ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ।
ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ବବିତା ପୁନିଆ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ରାୟ ଶୁଣାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (POCSO) ଧାରା ୬ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
POCSO ଆଇନ ହେଉଛି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗଠିତ ଏକ ଆଇନ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ବିଚାରପତି ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଝିଅଟିର ବାପାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ଏବଂ ପରିବାରର ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି।
ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ, “ଝିଅଟି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ତା’ର ନିଜ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଲୋକର ପର୍ବ (ଦୀପାବଳି) ତା’ର ଏବଂ ତା’ର ପରିବାରର ଜୀବନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ଧକାର ଆଣିଦେଲା।”
୧୩.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
କୋର୍ଟ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ୧.୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯଦିଓ ଟଙ୍କା ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।”
କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଅପରାଧକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଅପରାଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ ହେବା ଉଚିତ। ଅତ୍ୟଧିକ ଦଣ୍ଡ ନ୍ୟାୟ କିମ୍ବା ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନୁହେଁ।