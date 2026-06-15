ଝିଅ ଅଦିତିଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅପପ୍ରଚାରର କଡା ଜବାବ ଦେଲେ ମା’ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ
ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବଙ୍କ ଝିଅ ଅଦିତି ଯାଦବଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେତେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ଏହି ବିଷୟରେ ନିଜର ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ:ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅଦିତି ଯାଦବଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ସୋସିଆଲ ମେଡିଆରେ ଚାଲା ଯାଉଥିବା ବିବାଦୀୟ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ରାଜନେତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସମର୍ଥକମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବିଜେପି ହିଁ ମୋ ଝିଅ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀର ଯୋଜନା କରିଛି। ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ଦାନ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚେଷ୍ଟା। ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ନିଜ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ହଟାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।”
ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ସରକାର କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇବା ପାଇଁ କାମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ହାଥରସରେ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। କାନପୁରର ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ମାରି ଦିଆଯିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ କି? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଜଣେ ବି ନେତା ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି।”
ନିଜ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ନିଜ ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା।”
ଏହାପୂର୍ବରୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଅଦିତି ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜମଗଡ଼ରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା (FIR) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଥିଲେ, “ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଝିଅ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେ FIR ରୁଜୁ କରିଛୁ। ଝିଅ ତ ସବୁବେଳେ ଝିଅ, ଏବଂ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଉଚିତ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ଏହି ବିଷୟଟି ମୋ ନଜରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ତୁରନ୍ତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି। ଆମେ ଏଭଳି ସଂସ୍କାର ସହ ବଡ଼ ହୋଇଛୁ ଯାହା ଆମକୁ ଶିଖାଇଛି ଯେ ଗାଁର ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ଝିଅ ଏବଂ ଗାଁର ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଉଣୀ ଅଟେ। ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଭେଦଭାବ କରିନାହୁଁ।”
ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ସାଂସଦ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବଙ୍କ ଝିଅ ଅଦିତି ଯାଦବଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେତେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଓ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା।