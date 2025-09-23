ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍; ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦେଖାଇବେ ଜଲୱା, IND vs PAK ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ 2024 IPL ସିଜିନ୍ ପରେ ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଜଲୱା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଦିନାୟକତ୍ବ କରିବେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ 2024 IPL ସିଜିନ୍ ପରେ ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ତଥାପି, କିଛି ମାସ ପରେ, ସେ ଅବସର ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଲିଗ୍ SA20 ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 2025 SA20 ରେ ପାର୍ଲ ରୟାଲ୍ସ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ । SA20 ରେ ଖେଳିଥିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି । SA20 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ୍ 2026 ରେ ଜାନୁଆରୀ 23 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ । ଯେଉଁଥିରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି
ଏହି ସମୟରେ, ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ 2025 ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। କ୍ରିକେଟ୍ ହଂକଂ, ଚୀନ୍ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ, ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ କହିଥିଲେ, “ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ। ମୁଁ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ କ୍ରିକେଟ୍ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ।”
IND vs. PAK ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସସପେନ୍ସ ରହିଛି
ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ରବିନ୍ ଉଥାପ୍ପାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ, ଯିଏ ଗତ ବର୍ଷ ହଂକଂ ସିକ୍ସେସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ 2024 ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା। ଦଳଟି ତା’ର ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଉଭୟଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା।
ଏହି ସିଜନ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନର ମୁକାବିଲା କରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି । କାରଣ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରଠାରୁ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅଫ୍ ଲିଜେଣ୍ଡସ୍ 2025ରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ୟୁଏଇରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନଜର ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ 2025 ଉପରେ ।
ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ
ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ 2025 ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ 1 ରୁ 3 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଫାଇନାଲ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 3 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।