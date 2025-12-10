ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; IPL ଆଗରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଛନ୍ତି RCBର ମହାନ ଖେଳାଳି, କଣ ରହିଛି ଯୋଜନା?

IPL ଆଗରୁ କାହିଁକି ଲଣ୍ଡନ ପଳାଇଲେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ। IPL ଆଗରୁ କାହିଁକି ନେଲେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି। କଣ ରହିଛି ଯୋଜନା? ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର କାହିଁକି ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦମଦାର ଖେଳାଳି ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ?

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଲିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଦଳ ଲଣ୍ଡନ ସ୍ପିରିଟର ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି।

ଅବସର ପରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଆଇପିଏଲ 2025 ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (ଆରସିବି) ର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା।

ଏବେ, ଆଇପିଏଲ ବାହାରେ, ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେ ଅବସର ନେବା ପରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଲିଗରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ ଟି-20 ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି।

ଲଣ୍ଡନ ସ୍ପିରିଟର କ୍ରିକେଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି:

ଲଣ୍ଡନ ସ୍ପିରିଟର କ୍ରିକେଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୋ ବୋବାଟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଡିକେ ବା ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନ ସ୍ପିରିଟରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଖୁସି।

ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ ବିପୁଳ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ଖେଳର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।”

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଇପିଏଲ 2024 ପରେ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ କ୍ୟାରିଅର ଶେଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଲିଗରେ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

40 ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଏଇର ILT20 ଲିଗରେ ଶାରଜା ୱାରିୟର୍ସ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ SA20 ର ଶେଷ ସିଜନରେ ପାର୍ଲ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ।

ଲଣ୍ଡନ ସ୍ପିରିଟର ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗ କୋଚ ବନିଲେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ: 

ଲଣ୍ଡନ ସ୍ପିରିଟରେ ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗ ଓ ମେଁଟର ବନିଲେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ। ଏହା ପରେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ ଏପରି କିଛି। ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ କହିଛନ୍ତି, “ଲଣ୍ଡନ ସ୍ପିରିଟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।

ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଅନୁଭୁତି ରହିବ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ସାହିତ। ଲର୍ଡସରେ କାମ କରିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବିତାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା ପରି ଲାଗୁଛି।

ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଭାରତ ପାଇଁ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲି। ଏଣୁ ଲର୍ଡସ ସର୍ବଦା ମୋ ହୃଦୟର ବହୁତ ନିକଟତର। “

