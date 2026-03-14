ବିରାଟ୍ କୋହଲି ନୁହେଁ ଏହି ଖେଳାଳି ହେବେ RCBର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଦିନେଶ୍ କାର୍ତ୍ତିକ୍ ବାଛିଲେ ଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧
RCB Playing-11: ୨୦୨୬ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ, RCB ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ‘RCB ଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧’ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ର ଐତିହାସିକ ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟର ପ୍ରଭାବ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଦଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ବିଜୟୀ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଦଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧିନାୟକତ୍ୱକୁ ନେଇ । କାର୍ତ୍ତିକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକବଜରେ କଥା ହୋଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବିରାଟ କୋହଲି ଅନେକ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଜତ ପାଟିଦାର ମୋର ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ସେ RCBର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ (ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ), ଏବଂ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅସାଧାରଣ।”
ଗେଲ୍-ଡୁ ପ୍ଲେସିସଙ୍କୁ ଓପନର୍
ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ପାଇଁ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଏବଂ ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଓପନର୍ ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ IPL ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଓପନିଂ ସ୍ଲଟ୍ ରୁ ନମ୍ବର ୩ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କୁ ନମ୍ବର ୪ ରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି RCB କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି AB ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କୁ ନମ୍ବର ୫ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ନମ୍ବର ୬-୭ରେ ଜିତେଶ-କ୍ରୁନାଲ
ସେହିପରି ୬ ନମ୍ବରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅଲରାଉଣ୍ଡର କୃନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ୭ରେ ରଖିଛନ୍ତି। କୃନାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି କାର୍ତ୍ତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଯଦି RCB ଆଜି ଟ୍ରଫି ଧରିଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ କୃନାଲଙ୍କ ଫାଇନାଲରେ ବୋଲିଂ ଏବଂ CSK ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଯିବ।”
ସିରାଜ ଏବଂ ଚହଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ
ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଦିନେଶ ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ଏବଂ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି । ପେସ୍ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍ ୧୧ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସର୍ବକାଳୀନ RCB ପ୍ଲେଇଂ-୧୧: କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍, ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍, ବିରାଟ କୋହଲି, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟକିପର), କୃନାଲ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ୍, ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍।