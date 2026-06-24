ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଶାଳକାୟ ଡାଇନାସୋର? ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ
ଡାଇନାସୋରର ବଂଶଧରମାନେ ଏବେ କେଉଁଠି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ମହାପ୍ରଳୟରେ ଡାଇନାସୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ପୃଥିବୀରେ ଡାଇନାସୋରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ।
ହେଲେ, ବିଶ୍ୱର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ଶବ୍ଦ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।
କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ଏହି ଦାବିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି।
କଙ୍ଗୋ ବର୍ଷା ଜଙ୍ଗଲର ଭୟଙ୍କର ରହସ୍ୟ:
ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକାର କଙ୍ଗୋର ବର୍ଷା ଜଙ୍ଗଲ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଘନ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଏହି ଜଳାଭୂମି ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ମଣିଷ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି।
ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜାତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭୟର ଭାବନା ବ୍ୟାପି ରହିଛି; ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ‘ମୋକେଲେ-ଏମ୍ବେମ୍ବେ’ ନାମକ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ଗଭୀର ଜଳାଭୂମିରେ ବାସ କରେ।
ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାତିର ନୀରବତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଶବ୍ଦ ଯାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀର ନୁହେଁ।
ଆଦିମ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଭ୍ରମ:
ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଗବେଷକମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କଲେ, ଏକ ଭିନ୍ନ ବାସ୍ତବତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏହି କଙ୍ଗୋ ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ବଡ଼ ଜୀବଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳ, ଯାହାର ଗର୍ଜନ ଏବଂ ଡାକ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭୟଙ୍କର ଶୁଣାଯାଏ।
ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରାଣୀର ଶାରୀରିକ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସୌରୋପୋଡ୍ ବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଡାଇନାସୋର ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସଦୃଶ।
ହେଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଯେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲର ରହସ୍ୟମୟ ବାତାବରଣ, ବଡ଼ ହାତୀ ଏବଂ ଅଜଣା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ, ସେଠାରେ ଡାଇନାସୋର ଥିବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଡାଇନାସୋରର ବଂଶଧରମାନେ କେଉଁଠି:
ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି ଆମେ ତ କେବେ ଡାଇନାସୋର ଦେଖିନାହୁଁ, ତେଣୁ ସଂଯୋଗର ଧାରଣା ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ; ହେଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭୁଲ।
ଆଧୁନିକ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଆଜିର ପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଥେରୋପଡ ଡାଇନାସୋରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବଂଶଧର।
ସମୟ ସହିତ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ, ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଏବଂ ଆକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବିଶାଳ, ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବ।
ଆଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଡୋର୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ:
ଏହାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆଣ୍ଡିଜ୍ ପର୍ବତମାଳାରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଡିଅନ୍ କଣ୍ଡୋର୍ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ବିଶାଳ ପକ୍ଷୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରେ।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଫୁଟ ବିସ୍ତାରିତ ଡେଣା ସହିତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େ, ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ଡାଇନାସୋରକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର ଭୟଙ୍କର ଡାକ ଏବଂ ଶିକାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଡାଇନାସୋରଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜାଗର କରେ।