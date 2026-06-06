ସାବଧାନ! ଏସିର ଏହି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସଫା ନକଲେ ବଢ଼ିବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍, ଲାଗିପାରେ ନିଆଁ
ସାବଧାନ! ଏସିର ଏହି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସଫା ନକଲେ ବଢ଼ିବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍
AC Maintenance: ଖରାଦିନେ ଏସି ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଯାଏ। ପ୍ରବଳ ଖରା ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଏସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନନେଲେ ଏହା ଅସୁବିଧାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସାଜିପାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏସି ଖରାପ ହେବା କିମ୍ବା ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର ଅଭାବ ହିଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏସି ଚଲାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏସିର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସଫା ନକରାଯାଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସିନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ।
ଏସିର ଫିଲ୍ଟର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ
ଏସିର ଫିଲ୍ଟର ଧୂଳି ଏବଂ ମଇଳାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ସଫା ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଫିଲ୍ଟରରେ ଅଧିକ ମଇଳା ଜମିଯାଏ, ତେବେ ଏସିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ।
କେବଳ ଥରେ ସଫା କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ
ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ପୂରା ସିଜନରେ ମାତ୍ର ଥରେ ଫିଲ୍ଟର ସଫା କରିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ଖରାଦିନେ ଧୂଳି ଏବଂ ମଇଳା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜମିଯାଏ, ତେଣୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫିଲ୍ଟର ଚେକ୍ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସଫା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ।
ମଇଳା ଫିଲ୍ଟର ବଢ଼ାଇପାରେ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍
ଯଦି ଫିଲ୍ଟର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଫା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏସିକୁ ଘର ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କୁଲିଂ ଉପରେ ତ ପଡ଼େ, ସେହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମାସିକ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଅଧିକ ଆସିଥାଏ।
କମ୍ପ୍ରେସର ଉପରେ ବଢ଼ିପାରେ ଚାପ
ଫିଲ୍ଟରରେ ଜମିଥିବା ମଇଳା ପବନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏସିର କମ୍ପ୍ରେସର ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ରେସରର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେସିନ୍ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ।
ଅଧିକ ମଇଳା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିପାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଭୟ
ଯଦି ଫିଲ୍ଟରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଧୂଳି-ମଇଳା ଜମି ରହେ, ତେବେ କମ୍ପ୍ରେସର ପ୍ରବଳ ଗରମ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏସି ଖରାପ ହେବା ସହିତ ଶର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ବା ନିଆଁ ଲାଗିବା ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବହୁ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ।
କେତେ ଦିନରେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ୍ ଏସି ଫିଲ୍ଟର?
ଫିଲ୍ଟର ସଫା କରିବାର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଏସି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ:
- ଯଦି ଆପଣ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୭ ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ଏସି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ୪ ରୁ ୬ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫା କରିନେବା ଉଚିତ୍।
- ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏସି ପ୍ରତିଦିନ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ପ୍ରାୟ ୩ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ଫିଲ୍ଟରରେ ସାମାନ୍ୟ ମଇଳା ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏସିରୁ ଭଲ କୁଲିଂ ମିଳିବ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ।