ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ, ଜୋରଜବରଦସ୍ତି କୁଣ୍ଢାଇ କିସ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍
ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କିସ୍ କରିବାକୁ ମଦୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେଉଁଠି ନିଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାଁନ୍ତି ସେଠି ଲୋକ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ନଜର ଆସୁଛି।
ଯାହାକୁ ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତଡୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଏପରି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସାହାସ ପାଇଲେ କିପରି?
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ:
ଘଟଣାଟି ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମେକ୍ସିକୋର। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟକ୍ତି ମେକ୍ସିକୋ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଲାଉଡିଆ ସେନବାଉମଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପତ୍ତିଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ରାଜଧାନୀ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିର ଐତିହାସିକ ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବିବ୍ରତକର ଦୃଶ୍ୟ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାସ୍ତାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଲାଉଡିଆ ସେନବାଉମଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ତାଙ୍କୁ କିସ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାକୁ ଆସି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ, ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଭିଡିଓରେ କ’ଣ ଦେଖାଯାଉଛି:
ଏହି ଘଟଣା ମେକ୍ସିକୋ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଠିଆ ହୋଇ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପଛପଟୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧରି ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।
କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ, କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅସହଜ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକେ ଉତ୍ତେଜିତ:
ଏହି ଘଟଣା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଣ୍ଡ୍ରେସ୍ ମାନୁଏଲ୍ ଲୋପେଜ୍ ଓବ୍ରାଡୋରଙ୍କ ପରି ସେନବାଉମ୍ ମେକ୍ସିକୋରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଉପାୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ।
ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିଡିଓଟି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସୁରକ୍ଷା ବିନା ସବୁବେଳେ ଏହା କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ହସୁଛନ୍ତି?”
ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହା ଘୃଣ୍ୟ। ସେହି ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। କି ଅବାନ୍ତରତା।”
ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, “ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ହୁଏତ ମୂର୍ଖ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ। ସେ କିପରି ତାଙ୍କ ଦେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ଏହା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ।”