ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ପରେ ମାଗିଲେ କ୍ଷମା: ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପାଡି ଫିଙ୍ଗିବା ସହ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ସାକିବ ଅଲ ହାସନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କ୍ରିକେଟ୍ ପରି ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଖେଳରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଭଦ୍ର ଆଚରଣ। ପଡିଆରେ ଅଭଦ୍ରାମୀର ସମସ୍ତ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲେ। ଏଭଳି ଆଶାଳୀନ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ତାରକା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାକିବ ଅଲ ହାସନ। ତେବେ ସେ ନିଜର ଏହି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଫେସବୁକ ପେଜରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି।

ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ମୋର ଶୁଭଚିନ୍ତକ, ମୁଁ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାତ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ। ମୋ ପରି ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରି ବ୍ୟବହାର ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବେଳେ ବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏମିତି ଭୁଲ୍ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଟିମ୍, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଆୟୋଜନ କମିଟିକୁ ମୋ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଧରଣର କାମ କରିବି ନାହିଁ।

ସାକିବ ଢାକା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍(ଡିପିଏଲ)ର ୪୦ତମ ମୁକାବିଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପଡିଆରେ ନିଜ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ମୁକାବିଲା ମୋହମଡମ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଓ ଅବାହାମୀ ଲିମିଟେଡ୍ କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ ଢାକାର ସେର ଏ ବାଙ୍ଗଲା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୋହମଡମ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୪୫ ରନ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାକିବ ୩୭ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ମହମୁଦୁଲ ହସନ ୨୨ ବଲରୁ ୩୦ ରନ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ଆବାହାମୀ କ୍ଲବ ତିନି ଓଭରରେ ୯ ରନରେ ୩ଟି ଓ୍ଵିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।

One more… Shakib completely lost his cool. Twice in a single game. #DhakaLeague Such a shame! Words fell short to describe these… Chih… pic.twitter.com/iUDxbDHcXZ

— Saif Hasnat (@saifhasnat) June 11, 2021