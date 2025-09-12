ଦିଶାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ! ଅପରାଧୀ ଲେଖିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି …
ଦିଶାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ; ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଦେଲେ ଧମକ
ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ଥର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଦିଶା ପଟାନିଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦିଶାଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ରୋହିତ ଗୋଦାରା ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡୀ ବ୍ରାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦାୟୀ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ପୂରା ଘଟଣା କ’ଣ?
ପ୍ରକୃତରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ବରେଲିର ସିଭିଲ ଲାଇନ୍ସରେ ଖୁସ୍ବୁ ପାଟନୀ ଏବଂ ଦିଶା ପାଟନୀଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ଆମେ ତାହା କରିଛୁ। ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି।ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଅପମାନକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ସେ କିମ୍ବା କେହି ଆମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅଶାଳୀନତା ଦେଖାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ।
ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଆମର ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସୀମାକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଆମ ପାଇଁ, ଧର୍ମ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସମାଜ ସର୍ବଦା ଏକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରୋହିତ ଗୋଦାରା ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡି ବ୍ରାର ଦିଶାଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆଧାରରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ।