G7ରେ ଦେଖାଗଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ! ଫ୍ରଣ୍ଟ ରୋରେ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହେଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କର G7 ରେ ଅତିଥି ନେତା ଭାବରେ ଏହା କ୍ରମାଗତ ସପ୍ତମ ଭାଗିଦାରୀ, ଯାହା ଭାରତର ବଢୁଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।

By Priyanka Das

G7 Summit 2026 : ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭିଆନରେ ଆୟୋଜିତ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର ବଢୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରିଛି। G7 ନେତାଙ୍କ ଆଧିକାରିକ ସମୂହ ଚିତ୍ରରେ ପିଏମ ମୋଦୀ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଭାରତର ବଢୁଥିବା କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।

G7 ର ଆଧିକାରିକ ଫଟୋରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ ମୋଦୀ

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଆଧିକାରିକ ସମୂହ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜକ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅଂଶୀଦାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଫଟୋ ବୈଶ୍ୱିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ବଢୁଥିବା ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଜବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌! ମନଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍…

8th Pay Commission: କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ…

ମାକ୍ରୋନ ନିଜେ କଲେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ

ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ମଜବୁତ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ମାକ୍ରୋନ ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୬ ମାସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଭେଟ ହୋଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା ପରସ୍ପର ପାଖାପାଖି ବସିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି।

ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଫୋକସ

ମୋଦୀ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ମଜବୁତ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

G7 ରେ କ୍ରମାଗତ ସପ୍ତମ ଥର ସାମିଲ ହେଲେ ମୋଦୀ

ଏଭିଆନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର G7 ରେ ଅତିଥି ନେତା ଭାବରେ ଏହା କ୍ରମାଗତ ସପ୍ତମ ଭାଗିଦାରୀ। ସମ୍ପ୍ରତି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସେ G7 ମଞ୍ଚକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଅଣ-ସଦସ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦୀ

ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ G7 ମଞ୍ଚକୁ ବୈଶ୍ୱିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ଅଂଶୀଦାରିତା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈଶ୍ୱିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିଛନ୍ତି।

ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ସହ କରିବେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ

ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି, ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର ଷ୍ଟାର୍ମର ଏବଂ ୟୁଏଇର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ ଅଲ୍ ନାହୟାନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଲା ଡିନର ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଅନୌପଚାରିକ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଅଜବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌! ମନଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍…

8th Pay Commission: କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ…

ବିଜୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ…

ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା ସାଜିଥିଲା କାଳ! ମୁଣ୍ଡରେ…

1 of 28,646